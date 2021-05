Sorsatuubilive käynnistyi – Ainikki hautoo keinopesässä

Metsästäjäliiton sorsatuubilive käynnistyi tänään keskiviikkona. Lähetyksessä jännitetään Ainikki-sorsan pesinnän onnistumista.

Aiemmin Metsästäjäliiton sorsatuubilivessä on seurattu Saimi-sinisorsaa Lopella, mutta nyt kamera on viritetty Etelä-Karjalan Savitaipaleella sijaitsevalle kosteikolle, joka on rakennettu vesilintukantojen ylläpitämiseksi.

Sinisorsa hautoo munia arviolta 26 vuorokautta, ja untuvikkojen kuoriutumisen odotetaan tapahtuvan noin parin viikon sisällä aamuvarhaisella, auringon noustessa.

Luonnollisten elinympäristöjen hoito, rakennetut kosteikot ja keinopesät ovat elinehto sorsakannoille. Lisäksi vierasperäisten pienpetojen poisto voi palauttaa pesivän linnuston aikaisemmin tuottavalle kohteelle. Putkimallisessa keinopesässä, sorsatuubissa, pesinnän onnistuminen on noin 90 prosenttisen varmaa, kun luonnonpesissä se onnistuu pahimmillaan vain 5–10 prosentissa tapauksista. Onneksi esimerkiksi sinisorsa pystyy tekemään uusintapesän useita kertoja.

Kustannustehokkain keino lisätä paikallisia vesiriistakantoja ovat juuri putkipesät. Erityisesti sinisorsat suosivat keinopesiä, mutta myös muiden vesilintujen kuten tavin, telkän ja nokikanan on huomattu hyötyvän turvallisista tuubipesistä.

– Meillä on suuria toiveita saada pesiin myös harvinaisempia putkipesijöitä. Tällainen laji on esimerkiksi punasotka, joka kuuluu Yhdysvalloissa pesäputkia käyttäviin lajeihin. Tänäkin vuonna uusia putkipesiä on talkoiltu ahkerasti ja mm. osakaskunnat ovat kunnostautuneet kehittämään vesialueidensa poikastuotantoa. Yhteistyössä on voimaa myös kansainvälisellä tasolla. Suomen Metsästäjäliitto on mukana eurooppalaisessa Waterfowlers Network -toimintaryhmässä, joka alkaa tänä vuonna kerätä tietoa vesilintujen pesimälaitteiden käytöstä ja tuloksista, toteaa Metsästäjäliiton lintuvesiasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen tiedotteessa.

Metsästäjäliitto on mukana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ja BirdLife Suomen kanssa toteuttavassa Sotka-elinympäristöhankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää vesilintujen syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismahdollisuuksia. Hankkeessa perustetaan eri puolille Suomea kokeiluluonteisesti 25 häiriövapaan vesilintuympäristön verkosto, joiden vaikutuksista kerätään tietoa ja kokemuksia.