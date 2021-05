Valtioneuvoston kanslia (VNK) on päättänyt salata liikkumisrajoitusten valmisteluun liittyvät sähköpostiviestit, jotka on lähetetty oikeuskansleri Tuomas Pöystille. STT pyysi VNK:lta pääministeri Sanna Marinin, hänen avustajiensa ja VNK:n virkamiesten liikkumisrajoitusten valmisteluun liittyvät sähköpostiviestit, jotka on lähetetty Pöystille.

Kanslia vastasi tasan kaksi viikkoa pyynnöstä 3. toukokuuta, ettei viesteistä voida antaa tietoa, koska niihin ei sovelleta julkisuuslakia. Mitään salassapitoperustetta viesteille ei kerrottu vaan niiden todettiin olevan sisäisen työskentelyn asiakirjoja, joihin ei sovelleta julkisuuslakia. Kanslian vastauksessa STT:n pyyntöön ei kerrota edes sitä, minkälaista viestinvaihtoa asiasta on käyty ja kenen kesken.

STT pyysi viestejä, jotta julkisuudessa olisi mahdollista arvioida, osallistuiko hallitusta valvova oikeuskansleri lainvalmisteluun omasta aloitteestaan. Pöysti julkaisi aiemmin omat viestinsä, joissa hän esimerkiksi neuvoi valtioneuvoston kansliaa suunniteltujen liikkumisrajoitusten valmistelussa ja jopa viestinnässä.

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää ja Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen pitävät VNK:n salauspäätöstä ongelmallisena.

– Ainoastaan teknisluontoinen ja joutava viestittely, jossa kysytään kahville lähtemistä tai jäikö paha mieli, ei kuulu julkisuuslain alaan. Luulisin, että kun valmistellaan liikkumisrajoituksia, joilla puututaan ihmisten oikeuksiin hyvin konkreettisesti, se ei voi olla teknistä pääosin ainakaan sisällöltään, Mäenpää sanoo.

Lauantaina aiheesta kertovan lehtijutun julkaisun jälkeen pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi otti yhteyttä STT:n toimitukseen ja kertoi, ettei Marin ole henkilökohtaisesti lähettänyt yhtään sähköpostia oikeuskanslerille liikkumisrajoitusten valmisteluun liittyen. Hän oli itse lähettänyt oikeuskanslerille yhden tyhjän sähköpostiviestin, jonka liitteenä oli nyt jo vanhentunut lakiluonnos. STT on nähnyt viestin, mutta ei sen liitettä. Muita viestejä hänen mukaansa ei pääministerin avustajakunnasta Pöystille lähetetty. Valtioneuvoston kanslian mukaan myös tällainen viesti tuli salata.

Haapajärvi ei osannut vastata tarkemmin siihen, minkälaisia viestejä VNK:n muut virkamiehet ovat Pöystille lähettäneet.

Marin myös tviittasi asiasta lauantaina antaen ymmärtää, että materiaalit tulisi julkaista.

– Valtioneuvosto on jo viime keväänä linjannut, että kaikki koronatoimiin liittyvät materiaalit tulee julkaista. Näin on syytä toimia yhä. Tietopyyntöihin vastataan virkatyönä ja virkavastuulla, Marin kirjoitti.

Voutilaisen mukaan korkein hallinto-oikeus on todennut, että momenttia sisäisestä työskentelystä voidaan soveltaa vain toisarvoisiin asiakirjoihin ja vähämerkityksellisiin asiakirjoihin. Hänen mukaansa Pöystin julkaisemat viestit osoittavat, että kyseessä oli julkisen vallan käyttöä kuvaileva aineisto, jonka perusteella syntyi julkinen keskustelu Pöystin roolista suunniteltujen liikkumisrajoitusten päätöksenteossa. Kritiikin jälkeen Pöysti ilmoitti, että ei aio vastaisuudessa osallistua hallituksen valmisteleviin neuvotteluihin.

– Se kertoo siitä, että yksittäisten sähköpostiviestienkin perusteella viranomainen, ministeri tai avustaja voi joutua harkitsemaan omaa toimintaansa uudelleen.

Mäenpää on aiemmin kritisoinut STT:n haastatteluissa myös muita kanslian päätöksiä, joissa salataan perusoikeuksien rajoittamista koskevien päätösten valmistelua.