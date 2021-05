Yksi henkilö pidätetty Porissa vappuna ilmitulleisiin lakkatapauksiin liittyen

Lounais-Suomen poliisi on pidättänyt yhden henkilön liittyen Porissa vappuyönä tapahtuneeseen nuorison huumeiden käyttöön.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä kolme tajutonta ihmistä kuljetettiin sairaalahoitoon heidän nautittuaan alustavien selvitysten mukaan gammabutyrolaktonia eli lakkaa. Poliisin tietojen mukaan kukaan ei ole menehtynyt aineen käytön seurauksena, vaikka sen käyttämisestä on aiheutunut konkreettinen hengenvaara.

Kiinniotettua henkilöä epäillään huumausainerikoksesta sekä kuluttajamarkkinoilta kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisesta. Rikoksen selvittämisen yhteydessä poliisi on takavarikoinut pienen määrän lakkaa sekä jonkin verran amfetamiinia.

Lakka on gamman esiaine, jota on eräissä puhdistusaineissa ja ohenteissa. Lakka on huomattavasti gammaa voimakkaampaa. Lakka on luokiteltu lääkeaineeksi ja sen käyttö ei ole rangaistavaa, mutta sen myynti, levitys, valmistus ja varastointi on rangaistavaa lääkelain nojalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Poliisin mukaan lakan ja siitä valmistettavan gamman käyttö alueella on viime vuosina ollut harvinaista. Poliisin tiedossa ei ole minkälaisia määrää lakkaa Porissa tai Satakunnassa on tällä hetkellä liikkeellä.

Vappuyönä nuoret olivat käyttäneet nestemäisessä muodossa olevaa lakkaa todennäköisesti sellaisenaan tai yhdessä alkoholin kanssa. Lakan ja gamman käyttöön liittyy aina yliannostusriski. Riskiä lisää huomattavasti huolimaton annostelu ja aineen sekoittaminen muihin päihteisiin, kuten alkoholiin.

Lounais-Suomen poliisi jatkaa vappuna esiin tulleiden tapausten selvittämistä.