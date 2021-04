Koronataistelu ei ole vielä ohi: virus leviää erityisesti kaveriporukoissa ja työpaikoilla, Intian variantti saapui Suomeen

Suomen koronatilanne paranee viikko viikolta kevään edetessä ja uusien koronatapausten määrät jatkavat laskemistaan. Tilanne ei silti ole vielä ohi, sillä tartuntoja todetaan yhä paljon.

Tänään uusia koronavirustapauksia kirjataan Suomessa 208.

– Uusien tartuntojen määrä on ollut jo viikkoja selvässä laskussa. Tärkein syy tilanteen rauhoittumiseen on kansalaisten kiitettävä suositusten ja rajoitusten noudattaminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaylilääkäri Otto Helve totesi torstaiaamuisessa tilannekatsauksessa.

Tilanne voi yhä heiketä nopeastikin, jos ihmisten väliset konktaktit lisääntyvät merkittävästi.

Tällä hetkellä perheiden ulkopuoliset, muut sosiaaliset kontaktit korostuvat tartunnanlähteinä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tietoomme on tullut, että kaveriporukoissa, yksityistilaisuuksissa ja jopa työpaikkojen sosiaalitiloissa sekä käytävillä on tapahtunut tartuntoja. Virus on levinnyt myös ulkotiloissa, kun samassa porukassa on oleiltu pitkään, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoo.

Juuri nyt eletään kriittistä aikaa, ministeriön johtaja Pasi Pohjola korostaa.

– Seuraavan kahden-kolmen viikon kehitys kertoo, millaisen kesän saamme. Mikäli nyt pystymme jatkamaan näitä toimia ja saamme hyvän kehityksen jatkumaan, kausivaihtelu ja rokotusten edistyminen edesauttavat sitä, että saamme tautitilanteen pysymään kesälläkin matalana.

Hänen mukaansa rajoitusten "räväkällä" poistamisella voisi olla vakavia seurauksia, ja tilanne saattaisi huonontua merkittävästi.

Kansainvälisesti tartuntojen määrä yhä nousussa.

– Erityisesti tilanne näkyy hyvin vakavana Intiassa, jossa on todettu jo 17,5 miljoonaa tapausta. Euroopassa tautitilanteessa on yhä huomattavaa alueellista vaihtelua. Suomen tilanne on Euroopan tasolla varsin maltillinen, Helve sanoo.

Viime aikoina muun muassa Ruotsissa on todettu koronaviruksen niin kutsuttua Intian varianttia. Nyt virusmuunnos on levinnyt myös Suomeen.

– On tärkeää muistaa, että virukset muuntuvat koko ajan. Mitä enemmän tartuntoja todetaan, sitä todennäköisemmin syntyy myös uusia variantteja, THL:n Helve muistuttaa.

Suomessa sekvensoidaan noin joka viides positiivinen koronatestinäyte. Eniten Suomessa on todettu niin kutsuttua brittivarianttia.

Tähän mennessä Suomessa on todettu kolme tapausta niin sanottua Intian varianttia. Sitä ei ole vielä lisätty THL:n huolestuttavien varianttien listalle. Myöskään näyttöä siitä, että se pystyisi kiertämään rokotteen antamaa suojaa tai olisi muita muunnoksia tartuttavampi, ei vielä ole.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tapaukset on todettu maaliskuussa otetuista koronatesteistä. Helve muistuttaa, että sekvensointiprosessit kestävät usein viikkoja.

Strategiajohtaja Voipio-Pulkki korostaa, että huomattava koronavirustilanteen paraneminen on tapahtunut samaan aikaan, kun tartuttavammat virusvarientit ovat levinneet Suomessa laajalta.

– Epidemia supistuu ihan varianteista riippumatta, strategiajohtaja huomauttaa.

Rokotteiden arvioidaan vähentäneen sairaalahoidon tarvetta koronaan sairastuneilla. Sairaalahoidon kuormitus oli suurimmillaan maaliskuussa ennen pääsiäistä. Tästä sairaalahoidon yhteenlaskettu potilasmäärä on vähentynyt puoleen, mutta viimeisen viikon aikana lasku on hidastunut.

Koronarokotukset etenevät hyvin kaikilla erityisvastuualueilla Suomessa.

Ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut 70 vuotta täyttäneistä 88 prosenttia ja 50 vuotta täyttäneistäkin yli puolet.

THL:n ja STM:n arvioiden mukaan kaikki riskiryhmiin kuuluvat saavat ensimmäisen rokoteannoksen toukokuun puoleen väliin ja kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat heinäkuun loppuun mennessä.

Tiedotustilaisuus on katsottavissa jälkikäteen täältä.