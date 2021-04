SEY: Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyneet

Suomen eläinsuojelun (SEY) vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat ja jäsenyhdistykset auttoivat viime vuoden aikana tuhansia eläimiä ja neuvoivat kansalaisia eläinsuojeluongelmissa yli 40 000 kertaa. Eläinsuojeluneuvojat kohtasivat ja auttoivat yli 2 500 eläintä, ja jäsenyhdistykset auttoivat yli 4 000 eläintä.

Suomen eläinsuojelulle saapuneiden eläinsuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrää kasvoi koronavuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. SEY vastaanotti viime vuonna yli 8 000 eläinsuojeluilmoitusta. SEY:n mukaan ilmoituksissa nousi esiin esimerkiksi lisääntynyt eläimiin kohdistuva väkivalta.

SEY arvioi, että lisääntynyt kotona vietetty aika sai ihmiset tarkkailemaan naapurustonsa eläinten pitoa ja puuttumaan eläinten kaltoinkohteluun aikaisempaa ahkerammin. Ihmiset kiinnittävät muun muassa aikaisempaa enemmän huomiota naapurissa haukkuviin koiriin ja tekivät enemmän havaintoja naapuruston eläinten hyvinvoinnista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Saapuneissa eläinsuojeluilmoituksissa ja yhteydenotoissa ilmoitettiin lisäksi aiempaa enemmän eläinten väkivaltaisesta kohtelusta.

– On tiedossa, että ihmisten pahoinvointi on korona-aikana kasvanut ja perheissä lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. On väistämätöntä, että ihmisten paha olo ja ongelmat heijastuvat myös eläimiin ja niiden kohteluun. Eläimet eivät pysty hankkimaan itselleen apua, joten väkivaltaa tai muita laiminlyöntejä havaitsevat tai sellaista epäilevät ovat keskeisessä asemassa eläinten auttamisessa, toteaa tiedotteessa SEY:n toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Lindqvistin mukaan lisääntynyt eläinsuojeluilmoitusten määrä kertoo todennäköisesti myös ihmisten ilmoituskynnyksen madaltumisesta.

– Eläinsuojeluilmoitusten tekemisessä näyttää olevan tapahtumassa selkeä asennemuutos. On erinomaista, että eläinten kärsimykselle ei ummisteta silmiä, vaan uskalletaan hakea apua.

Koronakriisi hankaloitti SEY:n vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien työtä. Epäilyyn perustuvia neuvontakäyntejä onnistuttiin rajoitusten puitteissa tekemään lähes 950.

– Eläinsuojeluneuvojamme ja jäsenyhdistyksemme ovat toimineet eläinten puolesta koronakriisistä huolimatta ja rajoitukset huomioon ottaen. Koronakriisi on vaikeuttanut erityisesti monen yhdistyksen varainhankintaa, mutta yhdistykset ovat taloudellisista haasteistaan huolimatta esimerkiksi onnistuneet hoitamaan enemmän kissoja kuin edellisvuonna, kertoo Lindqvist.

Korona-aikana ihmiset saivat aikaisempaa enemmän neuvoja puhelimitse ja SEY:n Eläinsuojelu-chatin kautta. SEY:n eläinsuojeluneuvojien ja yhdistysten antamien eläinsuojeluneuvojen määrä kasvoi yli kolmanneksella edellisvuodesta. Apua hankalissa eläinsuojelutilanteissa kysytään yhä useammin SEY:n Eläinsuojelu-chatissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomen eläinsuojelun toimijat auttavat yhä useammin myös eläinsuojeluviranomaisia eläinten haltuun ottamisessa, kuljettamisessa ja kuntouttamisessa. Varsinkin populaatiokissaongelman hoitaminen siirtyy usein SEY:n toimijoiden tai muiden paikallisten eläinsuojelijoiden hoidettavaksi.

SEY:n jäsenyhdistykset loukuttivat 2020 noin sata kissapopulaatiota ja auttoivat yhteensä noin 3 300 kissaa.

– Kymmenet eläinsuojeluyhdistykset hoitavat kissakriisiä Suomessa. Kissakriisi aiheuttaa valtavaa kärsimystä kymmenille tuhansille kissoille ja sen hoitamiseen kuluu vuosittain miljoonia euroja. Eläinsuojelijat ovat jo vuosikymmenten ajat hoitaneet hädässä olevia kissoja, mutta kissakriisin ratkaisemiseksi tarvitaan tulipalojen sammuttelun lisäksi kansallinen tahtotila kissojen aseman parantamiseksi, toteaa Lindqvist.

SEY kampanjoi kissojen puolesta syksyllä 2020 Kalevauva.fi-yhtyeen kanssa ja julkaisi kissoille omistetun Älä hylkää mua #kissakriisi -kappaleen. Kissakampanja saa jatkoa kuluvan vuoden elokuussa.