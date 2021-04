Maksammeko nyt italialaisten lapsilisätkin?

Vast: Niin

He Ari Hyvönen, kuinka syvällisesti olet perehtynyt EU jäsenyytemme historian taloudellisiin vaikutuksiin? Eli millainen käsitys sinulla on siitä, miten esimerkiksi Suomen BKT tai suomalaisten yritysten vienti on kehittynyt EU jäsenyyden myötä? Kysyn tätä siksi, kun vaikutat kyseenalaistavan koko jäsenyyden elvytyspaketin takia. Asiassa olisi hyvä olla jonkinlaista perusymmärrystä taloudesta ja suhteellisuudentajua.