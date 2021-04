Suomeen yritetty saapua väärennetyillä koronatestitodistuksilla – Rajavartiolaitos yrittää selvittää väärennösten tehtailijaa

Suomen rajoja on yritetty ylittää väärennetyn koronatestituloksen verukkeella ja kymmeniä kertoja viime viikkojen aikana.

Suomenlahden merivartioston tutkinnassa on maaliskuun lopun jälkeen 13 epäiltyä väärennysrikosta liittyen Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikoilla esitettyihin väärennetyiksi epäiltyihin koronatestitodistuksiin. Tutkinnoissa on tähän mennessä paljastunut yli 20 väärennetyiksi epäiltyä todistusta, joihin liittyviä tapahtumia tutkitaan lievinä, perusmuotoisina tai törkeinä väärennyksinä.

Rajavartioston mukaan tavoitteena on poikkeuksetta ollut rajanylitysliikenteen rajoitusten kiertäminen Suomeen saavuttaessa. Väärennetyillä koronatestitodistuksilla on pyritty esimerkiksi välttämään pakolliset terveystarkastukset satamassa ja lentoasemalla sekä täyttämään laiva- ja lentoyhtiöiden asettamia kriteerejä koronatestitodistuksesta.

Väärennettyjä koronatodistuksia on hyvin todennäköisesti valmistettu moninkertainen määrä ilmi tulleiden tapausten lisäksi.

– Tutkinnan tavoitteena on selvittää, miten väärennetyt todistukset on hankittu sekä missä ja kenen toimesta ne on valmistettu. Tämän nyt Suomeenkin rantautuneen ilmiön tarkoituksena on pyrkiä välttämään pandemian torjunnassa käyttöön otettuja toimenpiteitä, joten näiden epäiltyjen väärennysrikosten selvittämisintressiä pidetään vallitsevassa tilanteessa korkeana, Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski kertoo tiedotteessa.

Tutkinnassa tehdään yhteistyötä Viron poliisi- ja rajavartioviranomaisten kanssa sekä niiden terveydenhoitoalan yritysten kanssa, joiden nimissä väärennöksiä on valmisteltu.

Virolaisviranomaiset ovat tähän mennessä paljastaneet useita väärennetyiksi epäiltyjä koronatestitulosten todistuksia Tallinnan satamassa Suomeen matkalla olevien matkustajien esittäminä.

Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että negatiivinen koronatestitodistus, koronarokotustodistus tai todistus sairastetusta koronasta eivät oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa.

Maahanpääsyn kriteerien täyttäminen arvioidaan rajatarkastuksessa toimivaltaisen rajavartiomiehen toimesta.