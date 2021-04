Marinin mukaan kehysneuvotteluissa on pöydällä kaksi kompromissiehdotusta – keskusta vaatii yhä muutoksia

Helsinki

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan kehysneuvotteluissa on tällä hetkellä pöydällä kaksi hieman erilaista kompromissiesitystä.

Kumpikin vahvistaa hänen mukaansa tuleville hallituksille julkista taloutta satoja miljoonia euroja enemmän kuin valtiovarainministeriön neuvotteluihin tuoma pohjaesitys.

– Työllisyystoimet ovat yksi elementti pöydässä, mutta sen lisäksi tulo- ja menosopeutus on käytännössä se asia, mistä me täällä keskustelemme, kun puhumme kehyksistä ja kehyksen tasosta. Se on kokonaisuus, joka täällä on rakentumassa, jos siihen kaikilla halua on, Marin sanoi neuvotteluihin mennessään.

Hallituksen puheenjohtajaviisikko jatkaa tänään neuvotteluita Helsingin Säätytalossa jo kuudetta päivää. Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi neuvotteluihin saapuessaan, että keskustan mukaan monien asioiden pitäisi vielä muuttua.

– Asioita ei vienyt erityisesti parempaan suuntaan se, että eilen esitykseen kuului satojen miljoonien veronkorotukset, Saarikko sanoi.

Saarikko ei Säätytaloon suunnatessaan vastannut toimittajien jatkokysymykseen siitä, millaisia korotuksia on ehdotettu.

Monen hallituspuolueen eduskuntaryhmät olivat koolla aamupäivän aikana. Saarikon mukaan keskustan eduskuntaryhmä toivoo, että neuvotteluja jatketaan edelleen.

"Olemme sitoutuneita hallitusyhteistyöhön"

Marin ei edelleenkään avannut keskustelujen tai kompromissiesitysten yksityiskohtia, mutta kertoi hallituksen keskustelevan myös vuoden 2023 kehystasosta.

– Tällä hetkellä haemme sellaisia elementtejä, mistä voisimme löytää tasapainoisen ratkaisun, jonka taakse kaikki voisivat tulla, hän sanoi.

Marin sanoi olevansa itse valmis kompromissin tekemään, mutta ei ennakoinut, miten kauan viisikolla vielä kestää ennen kuin ratkaisu löytyy.

Hän muistutti Suomen olevan yhä keskellä pandemiaa ja poikkeusoloissa, joten Suomen etu olisi, että hallitus pääsisi ratkaisuun. Myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) toivoi neuvotteluihin ratkaisuhalukkuutta eikä nähnyt syytä keskustella neuvottelujen mahdollisesta takarajasta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi vihreiden olevan valmiita jatkamaan keskusteluja.

– Olemme sitoutuneita hallitusyhteistyöhön kaikin tavoin, Ohisalo sanoi.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) puolestaan sanoi uskovansa, että neuvotteluissa päästään eteenpäin.

– Yllätyin, että tämä on kestänyt näin kauan. En usko, että tämä voi enää kauhean kauan kestää, Saramo sanoi.