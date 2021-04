Hallitusviisikon vaikeat kehysneuvottelut venyvät seitsemännelle päivälle

Laajaveropohja pitää yllä työtä ja investointeja

Saarikko ei selitä mitkä veronkorotukset ei kelvannut Keskustalle, eli teatteria ennen kuntavaaleja. Veropohjan laajennus on ainoa tae turvata yhteiskunnan palvelut joita suurinosa kansasata tarvitsee. Nyt kun seuraa mailmalla tapahtuvaa verotus trendiä on monissa maissa veropohjanlaajennus suunnitteilla ja jota esim USA teollisuus ja yrittäjät puoltavat samoin Britannia on pitkään keskustellut verotuksensa uudistamisesta, mutta meillä kehutaan työnverotuksen kevennyksestä, sitä kuitenkaan toteuttamatta. Meillä työnverotus on melko lähellä EU:n keskitasoa.Nyt meillä pien sijoittaja maksaa listatun pörssiyhtiön osingoista ja myyntivoitosta veroa, mutta suuret kaupat Helsingin pörssissä olevat ulkomaiset ostajat/myyjät eivät maksa mitään. Tähän on USA keskustelemassa verotusta, joka voi nykyhallinnon aikana toteutua On muistettava ettei verotuksella pidetä yllä vain julkista taloutta vaan työllisyyttä ja investointeja.Suomi on EU:n listausetn mukaan yrityksiä suosiva valtio. Eli mistä keskustalla kiikastaa ? Vanhoilla turpeen tuotto turvattava ja asnsisidonnainen kirous talouspolitiikka on taaksejäänyttä talouspolitiikkaa.

