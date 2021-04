Viisikon keskustelut kehysriihikysymyksistä tältä päivältä ohi – neuvottelut jatkuvat maanantaina

Helsinki

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat keskeyttäneet tältä päivältä keskustelut kehysriihikysymyksistä. Asiasta kertoo pääministeri Sanna Marin (sd) Twitterissä. Marinin mukaan neuvottelut jatkuvat huomenna.

Säätytalolta poistuneet ministerit luonnehtivat sunnuntain keskusteluja rakentaviksi.

– Tämä on ollut päivä täynnä keskusteluja, ja keskustelut jatkuvat. Se on ehkä se tärkein viesti, että keskustelut jatkuvat ja ihan rakentavassa hengessä, sanoi Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Säätytalolta poistuessaan.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo kertoi, että viisikon neuvotteluissa on päästy aidosti eteenpäin.

Puheenjohtajien viisikko kävi neuvotteluja aamupäivästä alkaen. Keskiviikkona alkaneen kehysriihen piti alun perin olla kaksipäiväinen, mutta hallituspuolueet eivät vielä viidentenäkään päivänä löytäneet sopua tulevien vuosien menokehyksistä ja työllisyystoimista.

Pääministeri sanoi neuvotteluihin tullessaan aamupäivällä, että tilanne on vaikeutunut perjantaisesta.

Marin kävi lauantaina kahdenvälisiä keskusteluja muiden hallituspuolueiden kanssa. Hän sanoi, ettei näiden keskusteluiden jälkeen ole kovinkaan toiveikas.

– Pakko tunnustaa, että tilanne on hyvin vaikea. Vaikea tästä on löytää ratkaisua, jos kaikilla puolueilla ei ole halukkuutta ratkaisua löytää.

Marin kertoo tehneensä kuluneella viikolla useita kompromissiesityksiä ja hakeneensa kokonaisuutta, jonka kaikki hallituspuolueet voisivat hyväksyä.

– Jotta sellainen kokonaisuus voidaan muodostaa, se vaatii kaikilta tahtoa.

Pääministeri ei halunnut yksilöidä, miltä taholta tai tahoilta kompromissihalukkuutta puuttuu.

– Vetoan aivan kaikkiin, että täällä neuvotteluissa ollaan vakavalla mielellä.

– Kaikilta pitäisi löytää aitoa tahtoa yrittää etsiä ratkaisua tähän vaikeaan tilanteeseen.

Marin vakuutti, että tekee parhaansa löytääkseen ratkaisun, joka olisi kaikille viidelle hallituspuolueelle hyväksyttävissä.

– Ei tämä ole yhden puolueen määriteltävissä, vaan pitää aidosti tulla toisiansa vastaan, jotta tästä voidaan yhdessä ulos tulla.

Marinin mukaan pöydässä on useita hankalia, ehkä periaatteellisiakin kysymyksiä ja asioita, joista joidenkin on vaikea joustaa. Marin peräänkuuluttikin hallitusryhmiltä kompromissikykyä.

– En ole tällä hetkellä kovinkaan toiveikas, mutta tietenkin teemme parhaamme. Itse olen valmis yrittämään ja olen valmis tuomaan pöytään seuraavatkin viisi kompromissiesitystä, mutta jos ei muilta löydy tahtoa, niin minä en pysty sitä tahtoa yhteisestä kokonaisuudesta muodostamaan.

Marin ei lähtenyt erittelemään eri puolueiden tahtotilaa, vaan kuvasi tilannetta yleisesti.

Hallituskauden puoliväliin osuvassa riihessä hallitus tarkastelee ohjelmansa etenemistä sekä valtion tulevaa talouskehitystä. Neuvotteluja on normaaliin tapaan pohjustettu kevään mittaan, mutta ne ovat venyneet tästä huolimatta. Neuvotteluissa kiistan kohteeksi ovat julkisuuteen kerrottujen tietojen perusteella nousseet erityisesti työllisyystoimet ja niiden vaikutus julkiseen talouteen sekä velkaantuvan valtiontalouden tasapainottaminen.

– Tietenkin työllisyys ja talous ovat isoja kysymyksiä ja niistä olemme yrittäneet hakea sellaista keskitietä, joka voisi eri tahoille sopia, mutta kyllä näiden lisäksi on tämä turvekysymys, joka on äärimmäisen vaikea. Se on hyvin periaatteellinen ja asia, joka on toisille puolueille erittäin iso kysymys, Marin totesi Säätytalolla sunnuntaina aamupäivällä.

Lauantaina keskustan puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä pidettiin tiedotustilaisuus, jossa puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko luonnehti hallituksen sisäistä tilannetta vakavaksi. Hän ei osannut arvioida, pystyykö hallitus löytämään yhteiset nimittäjät koossa pysymiseksi.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painotti sunnuntaina Säätytalolle saapuessaan, ettei keskusta ole ainoa talouden isosta kuvasta huolestunut puolue. Hänen mukaansa huoli on yhteinen, mutta puolueilla on erilaisia tapoja ilmaista sitä.

– Jää nähtäväksi, millä tulokulmalla kollegat tähän nyt tulevat. Mielestäni meidän tehtävämme on nyt etsiä ratkaisu ja siihen tarvitaan tahtoa.

Henriksson kertoi olevansa yllättynyt siitä, että nyt on haluttu antaa kuva, että keskusta on huolensa kanssa yksin. Hän huomauttaa RKP:nkin lähtevän siitä, että kehyksiin on palattava. Nyt keskustellaan siitä, millä keinoilla tämä onnistuu.

Henriksson korosti myös, että koronaviruskriisin keskellä suomalaisille ei ole hyvä saada aikaan vielä hallituskriisiäkin.

Sunnuntaiaamuna ennen kokouksen alkamista kokoomuksen varapuheenjohtaja, nimensä juuri Lepomäestä Valtoseksi palauttanut Elina Valtonen vaati tiedotteessaan hallitusta pitämään kiinni lupauksestaan kehyksiin palaamisesta.

– Investointeja pohtivalle yritykselle julkisen talouden alijäämä on merkki kasvavista kustannuksista. Yrityksiä ja investointeja auttaisi parhaiten se, että hallitus lopettaa holtittoman velanoton veronmaksajien piikkiin, hän sanoi tiedotteessaan terveisinä puoliväliriiheen.

Valtonen kuvaile keskustan viikonloppuna esiintyneen "törmäkkäästi" vastuullisen taloudenpidon ja yrittäjyyden puolustajana. Sanat sopivat hänen mielestään huonosti yhteen tekojen kanssa.

– Keskusta on kuitannut muun vasemmiston kanssa miljardien lisämenot, yritysten ja kotitalouksien kustannuksia nostavat veronkorotukset ja kokonaista toimialaa moukaroivan maakunta-sote-lakipaketin.

