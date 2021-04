Kehysriihessä ei ratkaisua kolmantenakaan päivänä – Marin: Puheenjohtajaviisikko jatkaa neuvotteluita viikonloppuna

KEPU; Paljon vartijana

Pannaas kattoen miten käy. Valistunut veikkaukseni on, että jos hallitus kävelee hymy huulilla Säätytalosta kertoen onnistuneensa. Siitä hetkestä alkoi Suomen talouden ja turvallisuuden vapaa pudotus. Nääs kun EUn tukipaketti tullaan silloin hyväksymään. Työtä ja hyvinvointia luovat yritykset pakenevat Suomesta valtioihin joissa on yritysystävällinen ilmapiiri. Kepu on nyt paljon vartijana. Ainoa oikea ratkaisu tässä sekavassa tilanteessa on ottaa aikalisä. Eli KEPU kävelee ulos Säätytalosta lausunnolla:: "pitäkää tunkkinne" Siitä seuraa, että muodostetaan uusi kansan enemmistön tahdon mukainen hallitus joko neuvotellen tai aikaistettujen vaalien kautta. Sen jälkeen meillä on vielä mahdollisuus korjata Suomea kaaokseen syöksevän hallituksen väärät päätökset ja saada Suomen talous kasvu-uralle. Nykyinen hallitus ei siihen kykene.

