Hallituksen kehysriihikokonaisuus ei valmistu tänään – päätöksen voivat venyä maanantaihin

STT:n tietojen mukaan hallituksen kehysriihineuvottelujen kokonaisuus ei vaikuta valmistuvan tänään. Hallituslähteistä kerrotaan, että päätökset voivat venyä maanantaihin.

Keskusta pitää iltakuudelta puoluehallituksen kokouksen. Lisäksi keskustalla on lauantaina ja sunnuntaina puoluevaltuuston kokous, joka saattaa vaikeuttaa viikonloppuna neuvottelemista.

STT:n tietojen mukaan keskustassa on kuitenkin valmiutta jatkaa neuvotteluja myös viikonloppuna, jos tarvetta on. Ratkaisua haetaan tosissaan jo tänään, lähteistä kerrotaan.

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on kuuden aikaan koolla. Sdp ja vihreät ovat varautuneet pitämään illalla ryhmäkokouksen.

Kipakkaa sanailua perjantaiaamuna

Kolmatta päivää jatkuvien kehysriihineuvottelujen perjantaiaamua sävytti keskustan ja vihreiden puheenjohtajien kipakka sanailu.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi poikkeuksellisen kirpeästi keskustan toimintaa saapuessaan neuvottelupaikalle.

Ohisalo kummeksui keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon heikolta vaikuttavaa neuvottelumandaattia ja puolueen haluttomuutta edetä neuvotteluissa.

– Voisi olla helpompaa, jos olisi mandaattia keskustella ja jos olisi halua mennä eteenpäin, Ohisalo sanoi.

Ohisalo ihmetteli keskustalaisten kommentteja tiedotusvälineille kehysriihineuvottelujen hitaasta etenemisestä.

– Välillä on sellainen tunnelma, että tässä nyt pitkitetään asioita ja tehdään jotain näytelmää, Ohisalo sanoi.

– Me olemme yrittäneet keskittyä siihen, että asiat menisivät eteenpäin ja että Suomi keskellä kriisiä menisi eteenpäin. Olemme edelleen kuitenkin vakavassa tilanteessa, hän jatkoi.

– Tuntuu, että pöydälle tuodaan koko ajan uusia asioita ja tehdään asioista hieman vaikeampia.

"Pöydällä hyvin periaatteellisia asioita"

Keskustan Annika Saarikko tyrmäsi oikopäätä Ohisalon arviot hänen neuvottelumandaattinsa heikkoudesta.

– Päinvastoin. Meillä on hyvin yhtenäinen käsitys keskustassa siitä, minkälaista lopputulosta me täältä odotamme. Se on sellainen lopputulos, jossa meillä kaikilla on yhteinen näky siitä, että valtion menot ja tulot tulevat tasapainoon ja että velaksi eläminen saadaan päättymään, Saarikko sanoi saapuessaan neuvotteluihin.

– Minulla on hyvin selkeä käsitys siitä, mikä on neuvottelujemme tavoite. Puolue on tässä hyvin yhtenäinen. Nyt kysymys on siitä, voidaanko tuo neuvottelutavoite saavuttaa, Saarikko jatkoi.

Saarikko myönsi, että keskustalla ja vihreillä on selviä linjaeroja kehysriihineuvotteluissa.

– Ei kenellekään ole yllätys, että vihreillä ja keskustalla on näkemyseroja siitä, millaista on kestävä ilmastopolitiikka, jonka kyydissä suomalaiset pysyvät mukana. Siitä tänään täällä muun muassa neuvotellaan.

Saarikon mukaan kehysriihineuvotteluissa on saatu sovittua yksittäisistä asioista, mutta "isot periaatteelliset kiistat" on edelleen ratkaisematta.

– Pöydällä on edelleen hyvin periaatteellisia asioita. En osaa sanoa saadaanko tänään valmista. Totta kai tosissaan neuvotellaan, Saarikko arvioi.

Marin: Neuvotteluihin tarvitaan koko perjantai

Kehysriihineuvottelut jatkuivat aamuyhdeksältä hallituspuolueiden johtoviisikon ja työryhmien työskentelyllä. Myös koko hallituksen on määrä olla koolla tänään.

Neuvottelujen vaikeinta kokonaisuutta taloudesta ja työllisyydestä ratkottiin torstaina puheenjohtajien pöydässä. Muissa pöydissä edettiin muun muassa turpeeseen, verotukseen ja teollisuuden toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä.

Keskiviikkona alkanut riihi oli alun perin tarkoitettu kaksipäiväiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan kehysriihineuvotteluissa on päästy hyvin eteenpäin taloutta ja työllisyyttä koskevissa neuvotteluissa.

Marin arvioi, että neuvotteluihin tarvitaan koko perjantaipäivä. Hän toivoi, että kehysriihtä ei tarvitsisi jatkaa enää ensi viikolla.

Marinin mukaan on mahdollista että neuvotteluissa menee tänään hyvinkin pitkään.

– Kyllä me eilen pääsimme monessa kysymyksessä eteenpäin, mutta vielä on ratkottavaa. Vielä on avoimia kysymyksiä, joita tänään sitten käsittelemme, Marin sanoi saapuessaan neuvotteluihin.

Marin ei halunnut arvioida, mikä on neuvottelujen pahin kiistakapula tällä hetkellä.

– Kaikki nämä asiat ovat auki, kunnes kaikista on sovittu.

Marin kertoi jatkaneensa torstai-iltana neuvotteluja Säätytalossa yli puoleenyöhön.

– Talouden ja työllisyyden ja työllisyyden isossa kuvassa olemme päässeet hyvin eteenpäin, mutta vielä on yksittäisiä asioita, joita pitää yhdessä ratkoa, koska kokonaisuus on se, mikä merkitsee, Marin sanoi.

– Pyrimme siihen, että tänään saisimme valmista, Marin summasi.

Marin vastasi diplomaattisesti, kun häneltä kysyttiin kommenttia Ohisalon keskustaa kohtaan esittämään kritiikkiin.

– Ehkä tässä haetaan julkisuudenkin kautta tietynlaisia asetelmia tänne neuvotteluihin, mutta itse kyllä keskittyisin siihen, mitä tuolla talon sisällä tapahtuu, Marin sanoi.