Juha Sipilän pahoinpitelystä nostettu syyte

Poliisi on aiemmin kertonut tutkineensa pahoinpitelyä, joka on kohdistunut Suomen entiseen pääministeriin Juha Sipilään. Nyt asiassa on nostettu syyte pahoinpitelystä. Epäilty on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä pahoinpitelyyn.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen. Sekä haastehakemus että esitutkintapöytäkirja tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Epäilty pahoinpitely tapahtui 7. tammikuuta eduskuntatalon lähistöllä Arkadiankadulla. Sipilä ylitti tietä, kun vastaantulija löi häntä nyrkein.

