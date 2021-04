Lapset ja nuoret etusijalla hallituksen exit-suunnitelmassa – ei enää etäopetusta, harrastukset ja kilpailut käyntiin kesän alussa

Hallitus on eilen hyväksynyt suunnitelman koronarajoitusten purkamisesta.

Vajaat kaksi viikkoa sitten julkaistua suunnitelmaluonnosta on täsmennetty yleisöltä ja yhteisöiltä saatujen kommenttien avulla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi keskiviikkoaamuisessa tiedotustilaisuudessa, että suunnitelmaan tuli yli 2 000 kommenttia.

Suunnitelman on tarkoitus toimia työkaluna rajoitustoimien purkamisessa. Pääministeri kertoi tilaisuudessa, että ensi viikolla on määrä käsitellä poikkeusajasta luopumista.

Hallitus kannustaa alueellisia viranomaisia tekemään omat tarkemmat suunnitelmansa, jotta rajoitusten purkaminen etenee hallitusti kunkin alueen ominaispiirteiden mukaisesti.

Pääministeri korosti tiedotustilaisuudessa, että koronaepidemia ei ole vielä ohi ja ennustaminen yhä vaikeaa.

Rajaliikenteen rajoitusten purku aloitetaan sisärajoilla touko-kesäkuussa. Maahantulorajoitukset korvataan toukokuusta alkaen asteittain rajoilla toteutettavilla terveysturvallisuustoimilla.

Ensimmäisenä avataan rajayhteisöjen liikettä, josta edetään työmatkaliikenteen avaamiseen.

Hallitukselta kysyttiin tilaisuudessa, voisiko rokotteen saaneiden koronapassi avata kesällä matkailun ovia Eurooppaan. Pääministerin mukaan matkailua avaava todistus on valmistelussa, ja se voitaisiin ottaa Euroopan laajuisena käyttöön kesäkuun lopussa.

Vielä ei kuitenkaan ole aika tehdä matkasuunnitelmia. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) muistuttaa, että myös Suomen naapurimaissa, Venäjällä, Ruotsissa ja Virossa on yhä vakava koronatilanne.

Rajoitusten ja suositusten purkaminen perustuu epidemiatilanteen seurantaan. Siinä huomioidaan taloudelliset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset. Etusijalla ovat lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten purkaminen.

Turun yliopistossa toteutettu tutkimus osoittaa, että etäopetuksella on ollut runsaasti kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) kertoi tilaisuudessa, että hallitus ei enää toteuta koulusulkuja.

– Kouluissa on yhä noudatettava vaadittavia varotoimenpiteitä, Saramo muistuttaa.

Opetusministerin mukaan aikuisia koskevia rajoituksia purettaessa tulee olla varovainen, jotta toimista luopuminen ei kiristäisi painetta lasten ja nuorten koulunkäynnin rajoittamiseen jälleen.

Opetusministerin mukaan koronapandemian aiheuttavaa oppimisvajetta tullaan paikkaamaan ja asian valmistelu on aloitettu.

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista on noussut myös poliisissa.

Pahoinvointi ja syrjäytymisriski ovat nousseet epidemian aikana. Sillä on Ohisalon mukaan merkitystä myös maan sisäiseen turvallisuuteen.

Ohisalo näkee, että rajoitusten purkaminen tulee helpottamaan erityisesti nuorten tilannetta. Valmistelussa on myös lisää tukea nuorille.

Huhti-toukokuussa avautuu nuorten ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta. Kesäkuussa avataan myös nuorten urheilukilpailuja ja kesäleiritoimintaa.

Heinäkuun alussa nuoret voisivat oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mukaan kisata myös sisätiloissa, myös kontaktilajien osalta.

Aikuisten harrastetapahtumat avautuvat näillä näkymin ulkona kesä-heinäkuussa ja sisätiloissa aikaisintaan elokuussa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) korosti tiedotustilaisuudessa, että koronaepidemian aiheuttama ahdinko tapahtuma-alalle on kuultu.

– Ennen kaikkea tunnistamme, miten iso arvo tulevan kesän tapahtumilla on koko Suomelle, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan Suomen tapahtumakesä pyritään käynnistämään mahdollisimman pian.

Kahden metrin turvavälivelvoitteesta luovutaan ulkotiloissa kesäkuussa, jotta tapahtumien järjestäminen on mahdollista. Sisätiloissa turvaväliohjeistukset kuitenkin jatkuvat.

Alle 50 hengen tapahtumia saa alkaa järjestää perustason alueilla jo pian.

Osallistujia voi olla myös enemmän esimerkiksi urheilutapahtumissa, jos turvallisuudesta pidetään huolta.

Suurempia tapahtumia tarkastellaan huhti-toukokuun aikana. Niistä voitaisiin järjestää, jos tilanne pysyy hyvänä ja terveysturvallisuus voidaan taata.

– Tämän tiedon valossa ja kausivaihtelu huomioon ottaen on hyvinkin mahdollista, että suurempia tapahtumia, kuten musiikkifestivaaleja on mahdollista järjestää loppukesästä. Niiden järjestäminen kuitenkin edellyttää huolellisia järjestelyjä, jotta tapahtuma on terveysturvallinen, Saarikko sanoo.

Uutista päivitetty kauttaaltaan kello 10.24.