Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt alustavan päätöksen perustaa poliklinikka potilaille, jotka kärsivät koronaviruksen pitkäaikaisista oireista. HUS kertoi asiasta tiistaina.

Suomen koronavirustartunnoista suurin osa, 59 prosenttia, on todettu HUSin alueella. Varsinais-Suomessa on reilut 10 prosenttia tartunnan saaneista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissa ei Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan ole suunnitelmia omasta yksiköstä pitkittynyttä covidia sairastaville.

– Pitkittyneistä oireista kärsiviä hoidetaan tällä hetkellä jo olemassaolevissa yksiköissä keuhkotautien poliklinikalla ja infektioyksikössä, Virolainen sanoo.

Varsinais-Suomessa tilanteen kehittymistä seurataan.

– Vielä on ennenaikaista sanoa, mikä tarve tulee olemaan. Viimeisin tautihuippu on vasta ohitettu, ja emme tiedä pitkittyneen covidin potilasmääriä tai millaisia oireita heillä on, Virolainen sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pitkittyneistä oireista kärsivien lukumäärä ei ole vielä tiedossa Uudellamaallakaan, mutta HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toteaa tiedotteessa, että hoitoyksikölle on selkeä tarve.

Pandemian pahiten runtelemien maiden tietojen perusteella noin joka viides koronavirusinfektion sairastaneista oireilee akuutin sairastamisen jälkeen. Oireita ovat esimerkiksi uupumus, hengenahdistus, sydämentykytykset, rinta- ja lihaskivut, aivosumu, ahdistus ja masennus.

Poliklinikan toiminta pyritään käynnistämään mahdollisimman pian. Nyt etsinnässä ovat tilat ja henkilökunta.

Suunnitelmissa on kytkeä poliklinikan toimintaan tutkimusta Helsingin yliopistosta ja sairaanhoitopiirin kliinistä tutkimusta sekä verkostoitua kansainvälisesti.

– Kyseessä on uusi lääketieteellinen tila, minkä takia tarvitaan laaja-alaista tutkimusta tiedon lisäämiseksi, sanoo ylilääkäri Helena Liira tiedotteen mukaan.