Aki Lindén kiistää kaavailtavan korvausten poistamista yksityislääkärien määräämistä lääkkeistä: "Tuollaista muutosta ei taatusti tehdä"

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime syksynä neljä työryhmää selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamista. Yksi työryhmistä pohtii lääkekorvauksia. Lännen Median tietojen mukaan (TS 17.4.) pöydällä on myös korvausten poistaminen yksityislääkärien määräämistä lääkkeistä.

Sdp:n kansanedustaja Aki Lindén kiistää väitteen lauantaina lähettämässään tiedotteessa.

– Yksityislääkärien määräämien lääkkeiden kela-korvauksen poistamista ei ole suunnitteilla, Lindén sanoo tiedotteessa.

Lindén kommentoi asiaa myös Twitter-tilillään.

Lääkekorvauksia ei olla poistamassa yksityislääkäreiden määräämistä resepteistä! 10 vuoden ajan eri hallitukset ovat yrittäneet remontoida terveydenhuollon ns monikanavaista (valtio, kunnat, kela, omavastuut) rahoitusta, niin myös nyt, mutta tuollaista muutosta ei taatusti tehdä. — Aki Linden (@LindenAki) April 17, 2021

Kansanedustaja huomauttaa, että järjestelmä on monimutkainen ja sen purkaminen sekä toimivamman järjestelmän luominen on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite.

– Arviolta 1,5 miljoonaa suomalaista käyttää yksityisen määräämiä reseptilääkkeitä ja Suomessa lääkekorvauksiin käytetään noin 1,5 miljardia euroa vuodessa. Monikanavaisuuden purku on ollut monien hallitusten tavoite, mutta on harhaanjohtavaa väittää, että yksityisten reseptilääkkeiden korvauksia oltaisiin leikkaamassa, kun rahoituksen tarkastelu on vasta virkamiesvalmistelussa. Joka tapauksessa monikanavarahoituksen purkaminen tulee seuraavaksi yhteiseen parlamentaariseen valmisteluun, Lindén lausuu tiedotteessaan.