Suomen ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: tavoitteena koko maan saavutettavuus

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 on hyväksytty. Valtioneuvosto on antanut sen tänään selontekona eduskunnalle.

Suunnitelma on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Sen tavoitteena on, että liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Ihmisillä tulisi olla mahdollisuus valita kestävämpiä liikkumismuotoja erityisesti kaupunkiseuduilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta.

Suunnitelma sisältää kaikki liikennemuodot henkilöliikenteestä liikenneverkkoihin ja niiden palveluihin. Se kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet liikenteeseen liittyen, ja sen valmistelu perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi ja sitä päivitetään hallituskausittain.

Valtio vastaa valtion väylien rahoituksesta. Rahoituksessa keskeistä on perusväylänpidon rahoitustason nostaminen. Lisäksi uudistetaan toimintatapoja, jotta EU-rahoitus pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Väylien rahoituksessa siirretään painopistettä nykyistä enemmän rautateille. Tämä johtuu siitä, että erityisesti vuosikymmenen loppupuolella rataverkolla on suuria peruskorjaustarpeita. Lisäksi tähän vaikuttaa pyrkimys hyödyntää EU-rahoitusta, joka kohdistuu nimenomaan rataverkkoon.

Tieverkon osuus perusväylänpidosta säilyy kuitenkin suurempana kuin rataverkon, ja korjausvelkaa vähennetään koko väyläverkolla, myös alemmalla tieverkolla. Tieverkon rahoitustaso säilyy jatkossakin rataverkkoa suurempana.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuosia 2021-2024 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja talousarviopäätösten mukaisesti vuosien 2021-2024 osalta. Vuosille 2025-2032 suunnitelmassa esitetään lisäyksiä liikennejärjestelmän rahoitukseen. Suunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat arvioita ja niiden toteuttaminen riippuu tulevista talousarviopäätöksistä.