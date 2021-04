Poliisi on joutunut puuttumaan kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden juhlintaan Vaasassa– bileitä pidetty pesutuvissa

Kansanväliset vaihto-opiskelijat ovat järjestäneet Vaasassa useita kymmenien henkilöiden juhlia, joihin poliisi on joutunut puuttumaan. Juhlia on järjestetty opiskelija-asuntoloissa ja niiden yhteistiloissa, kuten pesutuvissa ja kerhotiloissa. Poliisin tiedotteen mukaan välillä on tavattu noin 50 ihmistä juhlimassa näissä tiloissa. Viime viikonloppuna poliisi joutui ottamaan kiinni muutamia henkilöitä, koska osa juhlijoista jätti noudattamatta poliisin käskyjä.