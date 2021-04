Enimmillään 300 osoitti mieltä koronarajoituksia vastaan Helsingissä

Vast: Mitäs tässä suotta hosumaan

Niin, tässähän on tilanne sellainen, että ihmisen kannattaisi toimia täysin rajoitusten mukaisesti riippumatta siitä kannattaako niitä vai ei. Jos kannattaa, niin tottahan silloin niiden noudattaminen tulee helposti ja jos sen sijaan vastustaa rajoituksia ja toimii vastuuttomasti harrastaen joukkokokoontumisia kodeissa tai kaduilla, on viranomaisten ja hallituksen helppo osoittaa syyttävää sormea näihin porukoihin, joiden kautta virus jatkaa leviämistään. Sen sijaan, jos vastustajatkin toimivat rajoitusten mukaisesti ja silti virus leviää ja yritykset tekee konkursseja, voidaan osoittaa syyttävällä sormella hallitusta ja viranomaisia huonosta asioiden hoidosta. Mutta tosiaan vain siinä tapauksessa tuo on mahdollista, kun niitä rajoituksia on noudatettu!