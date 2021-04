Näin rajoituksia pyritään purkamaan tulevina kuukausina – "Jokaisesta meistä on kiinni, millainen kesästä muodostuu"

Suomen hallitus on tehnyt suunnitelman koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitusten ja suositusten asteittaisesta purkamisesta ja viitteellisestä tavoiteaikataulusta.

Hallitus esittelee suunnitelmaansa tänään perjantaina kello 9.30 alkavassa tilaisuudessa.

Tilaisuuteen osallistuvat muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd), valtiosihteeri Henrik Haapajärvi valtioneuvoston kansliasta, kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä ja kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöstä ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Suunnitelman esittelyn jälkeen avataan viikon mittainen lausunto- ja kommenttikierros, jossa kaikilla halukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa.

Pääministeri Marin kutsuu kaikkia kommentoimaan suunnitelmaa. Tarkoituksena on tarjota päättäjille työkalu rajoitusten asteittaiseen purkamiseen, Marin toteaa.

– Tilanne on yhä vakava. Jokaisesta meistä on kiinni, millainen kesästä muodostuu.

Mikäli koronatilanne edistyy huonosti, rajoituksia puretaan hitaammin. Marinin mukaan otetaan lapset ja nuoret -ensin periaate.

Huhtikuussa ravintolat voisivat avautua asiakkaille, mutta tiukoin rajoituksin. Samoin lähiopetukseen voitaisiin palata.

Toukokuussa voitaisiin avata työmatkaliikennettä rajojen yli.

Kesäkuuussa voitaisiin lieventää kokoontumisrajoituksia ja yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Heinäkuussa voitaisiin poistaa lisää rajoituksia ja avata jopa kolmansien maiden työmatkaliikennettä.

Henrik Haapajärvi esittelee suunnitelmaa. Suomen lähtökohtana on hallittu terveysturvallinen siirtyminen kesään.

Rokotekattavuuden kasvu, kausivaihtelu ja esimerkiksi koulujen kesälomien alku otettu huomioon.

– Tilannetta tarkastellaan herkeämättä.

Suunnitelmaa päivitetään epidemiologisen tilanteen mukaan. Se ei ole sitova hallituksen ja viranomaisten päätöksentekoon, vaan ennemminkin ohjaava. Koko ajan pitää olla voimassa kansallinen ohjeistus.

Huhtikuussa päättyvät valmiuslain toimivaltuudet. Toukokuussa tiukat rajoitukset poistetaan eli lasten ja nuorten harrastukset voivat jatkua ulkotiloissa, kirjastoja avataan. Lisäksi työmatkaliikenne EU-maiden kesken sallittaisiin. Kesäkuussa puretaan alueellisia rajoituksia. Tämä tarkoittaa ravintoloiden asiakaspaikka- ja aukiolorajoituksia lieventämistä, aikuisten ryhmäharrastustoiminnan alkamista ulkona, yleisötilaisuudet alkamista osallistujarajoituksin ja sisärajavalvonnan päättymistä.

Heinäkuussa lievennetään ja poistetaan kokoontumisrajoituksia ja yleisötilaisuuksien osallistujarajoituksia. Elokuussa sallittaisiin kolmansien maiden työmatkaliikenne.

Haapajärvi korostaa, että rajoitusten purkamisessa voidaan peruuttaa takaisin, jos esimerkiksi virusmuunnosten myötä tautitapausmäärät nousevat.

Koska rokotteet ovat pääsääntöisesti ensimmäisenä länsimaissa jaossa, on Haapajärven mukaan varauduttava yhä tartuntoihin ja virusmuunnosten leviämiseen.

Suunnitelmaa pääsee kommentoimaan otakantaa.fi -sivuston kautta. Sivulle täytyy rekisteröityä ja kommentointi avautuu tänään perjantaina iltapäivällä.

Median kysymyksiä:

Milloin sisätiloissa harrastaminen avataan?

– Ensimmäisenä avataan toukokuussa museoita ja muita tiloja, joissa voidaan pitää etäisyyksiä. Myöhemmin voidaan avata uimahalleja ja muita, toteaa Marin.

Kuinka usein hallitus tarkastelee, pitääkö exit-suunnitelmassa pakittaa?

– Tilannetta seurataan jatkuvasti. Tautitilanteen sallimissa rajoissa noudatetaan suunnitelmaa. Monista maista on nähty, kun rajoituksia on purettu liian aikaisin ja liian huolettomasti, niitä on jouduttu palauttamaan.

Millä tavoin opposition kädenjälki näkyy suunnitelmassa?

– Eilisestä keskustelusta opposition kanssa ei kovin paljon tullut tähän suunnitelmaan.

Onko hallituksella tarkoitus selvittää rokotepassin käytöstä muuallakin kuin matkailussa, esimerkiksi kulttuuririennoissa?

– On selvitetty rokotetodistuksen käyttöä, sitä voisi käyttää pääasiassa matkustamisessa. Olisiko Suomen rajojen sisällä tällä käyttöä, sitä selvitetään.

Miten Astrazenecan rokotteen mahdollinen ikäraja vaikuttaa rokotuskattavuuden edistymiseen?

– Meillä ikäraja on 65 vuotta. Jos ikäraja on melko ylhäälllä, tarkoittaa se kattavuuden hidastumista. Selvitystyö on THL:n kanssa meneillään, toteaa Kirsi Varhila.

Millaisia yleisömääriä voisi olla kesällä ja pitääkö maski olla ulkotiloissa?

– Tavoitteena on, että mahdollisuuksien mukaan aloitetaan varhaisessa vaiheessa yleisötilaisuuksien järjestäminen, jos tautitilanne on alueellisesti hyvä, voidaan aloittaa kesäkuussa. Yleisömääriä ei voida vielä asettaa. Riittävä väljyys, yleisöllä oltava oma paikka, kertoo Anita Lehikoinen.

Milloin saavutetaan todennäköisesti väestön 70-prosentin rokotekattavuus?

– Se on EU:n yhteinen tavoite ja asetettu kesäkuuhun, maakohtaista ennustetta ei ole. Tällä hetkellä me arvioimme, että saavutamme sen elokuuussa, sanoo Varhila.

Tavallisten kansalaisten yksityistilaisuudet esim. häät, milloin niitä voisi pitää?

– Tällä hetkellä, huhti- eikä toukokuussa vielä järjestettäisi näitä tilaisuuksia, sillä yksityistilaisuudet ovat olleet merkittävä tartuntalähde. Kun kesää kohti edetään, kesäkuussa on tarkoitus kokoontumisrajoituksia purkaa ja tavoitteena on, että voisi ystäviä ja sukulaisia tavata ja mieluiten ulkotiloissa, Marin toteaa.