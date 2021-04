STT

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) pidättää johtaja Mikko Koirasen virantoimituksesta mahdollisen rikossyytteen ja sen edellyttämän esitutkinnan ajaksi. VTV kertoi asiasta tiedotteessaan.

Keskusrikospoliisi on aloittanut esitutkinnan VTV:ssä tehdystä työsopimuksesta, jonka eduskunnan oikeusasiamies totesi lainvastaiseksi viime joulukuussa.

Sopimuksen tekivät VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ja viraston silloinen hallintojohtaja Koiranen. Sen myötä viraston työntekijälle maksettiin noin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle siirtymistä.

VTV kertoo vahvistaa tiedotteessaan myös, että tänään viralta pidätetyn pääjohtaja Yli-Viikarin sijaisena toimii johtaja Matti Okko.

Tarkastusviraston toiminnasta selvitetään parhaillaan useilla eri tahoilla, kun muun muassa eduskunnan tarkastusvaliokunta ja eduskunnan tilintarkastajat selvittävät viraston toimintaa.

– Julkinen ja avoin keskustelu on tärkeää. On selvää, että toimintatavat on arvioitava huolella ja toimintaa parannettava, Okko sanoo VTV:n tiedotteessa.

Okon mukaan julkisuudessa käyty keskustelu ei ole kuitenkaan antanut oikeaa kuvaa VTV:n toiminnasta.

– Yleinen keskustelu on kohdistunut pariin yksittäiseen tarkastukseen eikä anna tasapainoista kokonaiskuvaa VTV:n tarkastustoiminnasta. Tarkastusten laadunvalvonta ja dokumentointi on tarkasti määriteltyä ja ohjeistettua. Tarkastus- ja valvontatyö perustuu tarkastussuunnitelmaan, jota laadittaessa otetaan huomioon aiheiden valtiontaloudellinen merkittävyys ja riskit. Kaikkia hallinnonaloja tarkastetaan säännöllisesti, Okko sanoo tiedotteessa.