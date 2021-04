Työryhmä esittää keinoja kotimaisen journalismin turvaamiseksi: tukea toiminnan kehittämiseen, lehden tilauslasku verovähennyksiin

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että uutis- ja ajankohtaissisältöjä tarjoavien tiedotusvälineiden toimintaa tuettaisiin jatkossa pysyvillä tukimuodoilla.

Työn taustalla on digitalisaation aiheuttaman teknologisen murroksen myötä muuttunut alan toimintaympäristö. Tavoitteena olisi edistää luotettavaa, monipuolista- ja muotoista sekä yhteiskunnallisesti merkittävää tiedonvälitystä.

Verovaroin kustannettava Yle jäisi tukien ulkopuolelle.

Työryhmä arvioi, että suorat mediatuet parantaisivat yritysten taloudellista tilannetta, ja sitä kautta myös alan työllisyyttä.

Toimituksellinen tuotantotuki maksettaisiin lähtökohtaisesti journalistisen työn kustannusten kattamiseen sekä toiminnan ja sisältöjen kehittämiseen määräajaksi, esimerkiksi 3–5 vuodeksi.

Kehittämistuen puolestaan uskotaan lisäävän uusien yritysten syntymistä alalla. Sitä voitaisiin myöntää aloitteleville tiedotusvälineille sekä vakiintuneiden tiedotusvälineiden kehittämishankkeisiin, kuten uuden tekniikan käyttöönottoon. Kolmas työryhmän esittämä tukimuoto olisi erityisten yhteisömedioiden tuki, jota tarjottaisiin esimerkiksi maahanmuuttajataustaiselle yleisölle sisältöjä tuottaville tiedotusvälineille.

Ehdotuksessa esitetään myös, että mahdollistettaisiin uutis- ja ajankohtaissisältöjä tuottavien tiedotusvälineiden tilausmaksujen vähentäminen verotuksessa sekä kulttuurisetelien käytön laajentaminen journalististen sisältöjen kuluttamiseen.

Suomessa ei tällä hetkellä ole käytössä laajempia yleisiä journalismin ja median tukemisen suoria tukiohjelmia.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo kannattavansa ehdotuksen perusajatusta riippumattoman median tukemisesta.

– Luonnollisesti tarvitaan vielä jatkovalmistelua, mutta olemme saaneet nyt hyvän pohjan kotimaisen median kehittämiseksi, Harakka sanoo miniteriön tiedotteessa.

Ministeri yhtyy työryhmän kantaan, että valtakunnallisen median lisäksi on varmistettava riittävä, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutuva tiedonvälitys.

Harakan mukaan ehdotus käydään läpi hallituksessa. Tavoitteena olisi, että tukeen varattaisiin määrärahoja mahdollisimman pian.

Työryhmä ehdottaa, että tukien valmistelussa Liikenne- ja viestintävirastoa avustaisi sen yhteydessä toimiva riippumaton ja määräaikainen mediatukilautakunta.

Journalistiliiton mukaan pysyvä mediatuki on välttämätön.

– Journalistien määrä kaupallisessa mediassa on kymmenen viime vuoden aikana vähentynyt reilusti yli 30 prosenttia. Tilanne on kestämätön, sillä suomalainen demokratia ei toimi ilman suomalaista journalismia. Tuki on suunnattu nimenomaan journalistiseen työhön, uutisten ja ajankohtaissisällön tuottamiseen. Se on tukea demokratialle, työryhmässä mukana ollut Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo tiedotteessa.