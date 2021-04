Poliisi epäilee 46 henkilöä kokoontumisrikkomuksesta Helsingin mielenosoituksessa – Turun mielenilmauksesta ei rikosilmoituksia

Poliisi epäilee 46 henkilön syyllistyneen kokoontumisrikkomukseen Helsingissä järjestetyssä koronarajoituksia vastustavassa mielenosoituksessa.

Helsingin keskustassa lauantaina 20. maaliskuuta järjestettyyn mielenilmaisuus osallistui poliisin arvion mukaan noin 300 henkilöä.

Mielenilmauksen järjestäjät eivät noudattaneet poliisin kanssa etukäteen sovittua suunnitelmaa. Mielenosoittajat jättivät myös paikan päällä huomiotta poliisin käskyt, joiden mukaan osallistujien olisi pitänyt liikkua kuuden hengen ryhmissä yhtenäisen joukon sijaan.

– Osalle 46 epäillystä on annettu sakko kokoontumisrikkomuksesta ja joidenkin kohdalla on selvinnyt, ettei ole syytä epäillä rikosta. Osa tapauksista etenee esitutkinnan kautta syyteharkintaan, koska suostumusta sakkomenettelylle ei ole saatu tai rikosepäily on kiistetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen poliisin tiedotteessa.

Turussa järjestettiin vastaava mielenilmaus viikkoa myöhemmin Tuomiokirkkotorilla ja Hansan pääsisäänkäyntien edessä Yliopistonkadulla. Poliisin arvion mukaan Tuomiokirkkotorin mielenosoitukseen osallistui noin 150 ihmistä. Yliopistonkadun kokoontumisen hajottamiseksi poliisi otti kiinni kaksi mielenosoittajaa, jotka eivät totelleet käskyä poistua paikalta. Tuomiokirkkotorin mielenilmaus sujui rauhallisesti.

Ylikomisario Petri Kangas Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että Turun mielenilmauksesta ei tehty yhtään rikosilmoitusta.

– Kaksi häiriötä aiheuttanutta henkilöä oli kiinni hetken aikaa. Käytännössä kyseessä oli putkareissu, joka ei kestänyt tietääkseni kuin muutaman tunnin ajan, Kangas kertoo.

Sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat perusoikeuksia, joita poliisi turvaa tasapuolisesti. Poliisi voi puuttua mielenosoituksen kulkuun, jos mielenosoitus vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää liikennettä tai on tartuntatautilain 58 §:n perusteella tehtyjen päätösten vastainen.

Päivitetty kello 14.35. Lisätty tiedot Turun mielenilmauksesta.