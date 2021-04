Ammatillisen koulutuksen hakijamäärässä kasvua, lukiokoulutuksen hakijamäärä säilyi lähes ennallaan

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haut päättyivät 7. huhtikuuta. Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki koko maassa 74 490. Valmistaviin koulutuksiin haki 5 100 ja erityisoppilaitoksiin 3 660. Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haut järjestettiin ensimmäistä kertaa samaan aikaan. Hakuaikaa pidennettiin tänä keväänä kahdella viikolla, koska osa yläkouluista siirtyi koronan takia etäopetukseen 8. maaliskuuta.

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten valtakunnallisiin hakuihin kuuluvat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku, haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen sekä haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen.

Oppivelvollisuusiän noustessa 18 ikävuoteen oppivelvollisella on nyt ensimmäisen kerran velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä.

Käytännössä hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen koskee niitä nuoria, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla.

Haettavana oli reilut 80 350 aloituspaikkaa. Yhteishaussa haki 74 490 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 57 920. Perusopetuksen päättävistä hakijoista 43 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 57 prosenttia lukioon.

Yhteensä yhteishaussa haki tänä keväänä noin 2 600 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Hakijoista 53 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 47 prosenttia lukioon. Ammatillisen koulutuksen hakijamäärät ovat nousseet yhteishaussa, kun taas lukiokoulutukseen hakevien määrä on hieman laskenut.

Lukiopaikkoja on koko maassa tarjolla noin 38 800, joista noin 2 673 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Lukioihin haki tänä keväänä ensisijaisesti 35 130 nuorta, noin 500 vähemmän kuin viime vuonna.

Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 41 550, joista 1 957 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 39 310 hakijaa, mikä on noin 3 000 enemmän kuin viime vuonna. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen pyrki 37 050 hakijaa.

Kaikista ammatillisen aloituspaikoista 3 815 on varattu lukion suorittaneille. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 2 260 abia tai aiemmin lukion suorittanutta.

Yhteishaussa suosituin opintoala on ajoneuvo- ja kuljetustekniikka. Seuraavaksi suosituimmat alat ovat sosiaali- ja terveysala, liiketalous ja kauppa, sähkö- ja automaatiotekniikka, arkkitehtuuri ja rakentaminen sekä tietojenkäsittely.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa oli haettavana 2 210 aloituspaikkaa. Haussa haki 3 660 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 1 810. Hakijoita oli 820 enemmän kuin viime vuonna.

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa oli haettavana 5 130 aloituspaikkaa. Haussa haki 5 100 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 4 120. Hakijoita oli 915 enemmän kuin viime vuonna. Ensisijaisia hakijoita kymppiluokalle oli 1 550, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen 3 270 ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 280.

Kaikkien kolmen haun opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 17. kesäkuuta. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 1. heinäkuuta.