Niko Ranta-aholle 11 vuotta vankeutta Katiska-huumevyyhdissä, tunnustaminen lievensi rangaistusta

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Niko Ranta-ahon 11 vuoden vankeuteen suuresta Katiska-huumejutusta. Toinen pääsyytetty, Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg sai 12 vuoden ja 11 kuukauden tuomion.

Käräjäoikeuden mukaan Ranta-ahon rangaistusta lievensi se, että hän tunnusti omalta osaltaan pääosan rikoksista. Lisäksi hän paljasti maastokätköjä, joista saatiin takavarikoitua huomattava määrä erittäin vaarallisia huumausaineita, oikeus totesi.

– Tunnustaminen on osaltaan vähentänyt todistelun tarvetta, mutta merkitystä on erityisesti sillä, että suuren huumausainemäärän päätyminen levitykseen on saatu estettyä, oikeus sanoi tuomiossaan.

Tranberg kiisti kaikki syytteet.

Sofia Belorfille ehdollista vankeutta

Käräjäoikeuden mukaan Ranta-aho ja Tranberg organisoivat järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, jonka yhteydessä maahan tuotiin poikkeuksellisen suuria määriä erittäin vaarallisia huumausaineita, lääketabletteja ja dopingaineita vuosina 2017–2019.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Huumaus- ja dopingaineita myytiin muun muassa maastokätköjä ja varastoja hyödyntämällä anonyymin verkon kauppapaikoilla. Rikoksista saatua rikoshyötyä siirrettiin virtuaalivaluutan avulla sekä esimerkiksi jättämällä rahakuoria tyhjään ajoneuvoon, oikeus sanoi.

Jutussa tuomittiin erilaisiin rangaistuksiin yhteensä 51 ihmistä. Syytteiden tekoaikaan Ranta-ahon kanssa seurustellut Sofia Belorf sai 80 päivän ehdollisen vankeusrangaistuksen huumausainerikoksesta ja rahanpesusta. Toisen rahanpesusyytteen Helsingin käräjäoikeus hylkäsi. Belorf kiisti kaikki syytteet.

Muusikko Samu Haber tuomittiin huumausaineen käyttörikoksesta 10 päiväsakkoon, josta maksettavaa hänen tuloillaan tulee 5 490 euroa.

Ranta-ahon tunnustus tuli myöhään

Käräjäoikeus katsoi, että ottaen huomioon Ranta-ahon korkea asema sekä rikosten määrä ja vakavuus, hänet olisi lähtökohtaisesti tuomittava enimmäisrangaistukseen eli 13 vuoden vankeuteen.

Ranta-ahon puolustus oli katsonut, että lieventävien seikkojen takia oikea rangaistus olisi noin yhdeksän vuotta. Tapauksissa, joissa epäilty on tunnustamalla edistänyt rikostensa selvittämistä, rangaistusta monesti lievennetään noin kolmanneksella.

Käräjäoikeus otti kuitenkin huomioon olosuhteet, joissa tunnustaminen tapahtui ja kätköt paljastuivat.

– Tunnustaminen on tapahtunut huomattavan myöhäisessä vaiheessa ja tilanteessa, jossa Ranta-ahoa vastaan esitettyjen syytteiden tueksi on ollut jo olemassa melko paljon näyttöä. Se on myös ajoittunut ajankohtaan, jolloin Ranta-aho on jäänyt kiinni yhteydenpitorajoitusten kiertämisestä ja siitä, että hän on pyrkinyt sotkemaan näyttöä välittämällä useille kanssavastaajille ohjeita, oikeus sanoi.

Näin ollen lieventämisperusteen alentavaksi vaikutukseksi katsottiin noin kaksi vuotta vankeutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Käräjäoikeus oli aiemmin määrännyt molempien miesten omaisuutta takavarikkoon neljän miljoonan euron edestä. Ranta-ahon osalta oikeus määräsi takavarikon pidettäväksi voimassa lähes 1,8 miljoonan euron ja Tranbergin osalta yli 1,8 miljoonan euron edestä kunnes rikoshyöty on maksettu valtiolle.

Lisäksi molemmilta tuomittiin valtiolle menetetyksi muun muassa käteistä rahaa ja Ranta-aholta jalokiviä noin 54 000 euron edestä.