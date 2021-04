Korkeakouluopiskelijoiden on maksettava terveydenhoitomaksua Kelalle. Maksun eräpäivä oli tammikuun viimeinen päivä. Maksamattomat maksut siirtyvät ulosottoon tämän kuun puolivälissä.

Kela on lähettänyt helmikuussa maksumuistutuksen niille opiskelijoille, joiden maksu oli maksamatta.

Kelasta kerrotaan, että maksumuistutukset on lähetetty kirjeitse. Kirje on luettamissa myös sähköisesti Kelan asiointipalvelusta.

Osa opiskelijoista on siirtynyt kotipaikkakunnilleen etäopiskelun alettua. Kelasta kerrotaan, että maksumuistutukset on lähetetty Kelan tiedossa olevaan osoitteeseen. Kela saa osoitetiedot joko väestötietojärjestelmäsä tai asiakas on voinut itse ilmoittaa osoitteensa Kelalle. Kelan mukaan ei ole mahdollista arvioida, miten monella opiskelijalla esimerkiksi väestötietojärjestelmästä ilmenevä osoite ei vastaa opiskelijan senhetkistä osoitetta.

UIkomaille maksumuistutuskirjeitä postitettiin hieman yli 450.

Jos maksua ei ole hoidettu muistutuksen jälkeenkään, eikä maksua ole voitu vähentää huhtikuun opintorahasta, siirtyy maksu ulosottoon.

Tällä hetkellä Kelan tietojen mukaan ulosottoon on menossa yli 8 000 maksua. Kela muistuttaa, että jollei maksumuistutus ole tallessa, tiedot löytyvät verkosta Kelan asiointipalvelusta.

Juttua täydennetty 7.4. kello 11.25 Kelan tiedoilla maksumuistutusten lähetystavasta ja ulkomaille lähetetyistä muistutuksista.