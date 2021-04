Pori luopuu Yyterin naturistialueesta – syynä negatiivinen palaute

Porin kaupunki luopuu Yyterin hiekkarannan naturistialueesta. Syynä tähän on alueesta saatu negatiivinen palaute.

– Lapsiperheet ovat yksi pääasiallinen kohderyhmämme ja etenkin heiltä tulee eniten negatiivista palautetta nimenomaan naturistialueesta. Tämä on palautetta, johon meidän on reagoitava, matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Anna Kyhä-Mantere sanoo Porin kaupungin tiedotteessa.

Myös alueen yrittäjät ovat arvostelleet naturistialuetta.

– On aika kestämätön tilanne, kun meillä yöpyvä perhe lähtee pahaa aavistamatta rannalle ja törmääkin johonkin aivan muuhun. Se voi olla pelottava ja järkyttäväkin tilanne lapsille, eikä varsinaisesti tee hyvää kohteen imagolle, Yyteri Beachin yrittäjä Ekku Lehtonen kertoo.

Kaupungin mukaan Yyteri halutaan säilyttää lapsiystävällisenä matkailukohteena ja alueen kasvu halutaan turvata. Sekä yrittäjät että kaupunki investoivat alueeseen vuosittain. Tämä on näkynyt myös kävijämäärissä, sillä esimerkiksi viime vuoden kesällä rannan laskureiden läpi käveli 200 000 kävijää. Lisäksi rannan ympärivuotinen käyttö on lisääntynyt.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Yyteriä viedään vauhdilla eteenpäin ja meidän tehtävämme on huolehtia, että puitteet ovat kunnossa. Olemme saaneet palautetta naturistialueella tapahtuvista lieveilmiöistä ja mietimme, voisiko alueen paikka olla jossain muualla kuin kaupungin matkailun kärkikohteessa. Naturistialuehan on rajattu dyynien väliin, eikä se sijaitse rannalla lainkaan, mutta tiedossa on, että rajatulla alueella ei pysytä, vaikka asiasta kohteliaasti mainittaisiin, Yyterin alueisännöitsijä Susanna Kivimäki taustoittaa.

Kaupunki haluaa Yyterin kävijöiltä vielä näkemyksiä naturistialueesta. Kyselyn pohjalta mietitään, voisiko alue olla jossain muualla. Kyselyyn voi vastata Porin verkkosivuilla 20. huhtikuuta saakka.

Myös Ruissalon Kolkanniemessä kokeiltiin naturistirantaa noin viiden vuoden ajan 1990-luvulla. Sen jäkeen nudisteille varattiin Saaronniemestä pienempi paikka, mutta sekin lopetettiin. Päätöstä perusteltiin muun muassa nudistien vähäisyydellä. Lisäksi Ruissaloakin haluttiin kehittää perhematkailukohteena.