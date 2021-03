Hallitus: Esitys liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta on vedettävä pois eduskunnasta

Tänään - Huomenna

Tämän asian tulkinta oli tavallaan odotettu. Eikä tuosta toistaiseksi enempää.

Koska on odotettavissa että samantapaisia epidemioita on tulevaisuudessakin niin mietin seuraavaa.

Tässä "komediassa" ohitettiin presidentti Niinistön ehdotus ns. nyrkistä.

Pitäisikö tämän jälkeen laittaa pystyyn asiantuntijoiden kokoontuminen miettimään millä tapaa pitäisi hoitaa asiat kunnolla. Tarkoitan että poliitikot vain päättäisivät että jees tai nou asiasta.

Laadittaisiin omat säännöksensä mitä tehdään ihmisten terveyden suhteen asioissa eikä elettäisi kuin tässä ajassa. Perustuslaki on hieno asia mutta se on laadittu ilman tietoa mistään pandemioista.

Lisäksi kun nykyään ei edes tiedetä mikä asia kuuluu kenenkin toimivaltaan. Joten selkeä päätös ketkä päättävät mitä tehdään ja sen jälkeen toimitaan. Poliitikot saisivat ainoastaan todeta että nyt on tuollaisen toiminnan aika. Niin ja tietysti he saisivat mahdollisuuden "rakentaa" systeemiä mutta niin ettei olisi hallitus - oppositiojakoa. Korostan vielä että perustuslaki ja monet eri lait ovat monestakin syystä hyviä ja perusteltuja mutta nekin pitäisi pystyä jotenkin ohittamaan laillisesti siinä mielessä etteivät ne olisi "jarruna" toimimiseen. Näin mietin tätä asiaa ja tiedän jo etukäteen että asiasta ollaan monta eri mieltä. Mutta keskustelu ja mielellään hyvät perustelut auttaisivat ajatuksen kehittämiseen. Joten myös vinkki TS:lle että jollette julkaise tätä niin teiltä varmaankin löytyy hyvä kirjoittaja joka kirjoittaisi ajatukseni paremmin.

