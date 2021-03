Saitko soiton 121Lotto- tai Lotto365-peleistä? Poliisi varoittaa laittomasta puhelinkaupittelusta

Poliisi varoittaa ulkomaisten yhtiöiden soittamista puheluista, joissa vastaajaa kehotetaan osallistumaan lottoarvontoihin. Soittajat puhuvat suomea, ja osa puheluista tulee suomalaisesta suuntanumerosta.

Laillisia rahapelejä ei myydä Suomessa koskaan puhelimessa.

– Näin ollen puhelimitse myytäviä rahapelejä ei tule koskaan ostaa. Suomeen tarjotut pelit ovat lainvastaisia. Turvallisinta olisi olla pelaamatta näitä pelejä ollenkaan, lennokkaista myyntipuheista huolimatta, Poliisihallituksen ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén sanoo poliisin tiedotteessa.

Kuluttajaneuvonta, kuluttaja-asiamies ja poliisi ovat saaneet ilmoituksia puheluista, joissa on mainostettu esimerkiksi 121Lotto- ja Lotto365-pelejä. Kyse on soittajan mukaan määräaikaisesta pelitilauksesta, josta menee kuukausiveloitus. Viranomaisille asiasta ilmoittaneiden mukaan tehdyistä sopimuksista on kuitenkin vaikea päästä eroon.

Puheluissa heille on tarjottu 48 tunnin peruuttamisoikeutta, mutta yritykset eivät ole vastanneet puheluihin. Osa kuluttajista kertoo saaneensa laskun, vaikka olisi perunut palvelun sähköpostilla määräajassa.

Puhelut ovat laittomia, sillä Suomessa rahapelejä saa järjestää ja mainostaa vain Veikkaus. Vedonlyönti ja rahapelit ovat Suomessa arpajaislailla säänneltyä toimintaa. Poliisi ja kuluttaja-asiamies varoittavat osallistumasta puheluissa mainostettuihin arvontoihin.

Kuluttajaviranomaiset eivät voi auttaa laittomia pelejä pelanneita ongelmatilanteissa, vaan valitukset pitää tehdä myyjälle. Reklamaatiossa kannattaa kertoa selkeästi, mitä vaatii ja perustella oma näkemyksensä.

Kuluttaja-asiamies on huolissaan Suomeen rantautuneesta laittomasta peli-ilmiöstä. Myös suomalaiset sosiaalisen median vaikuttajat ovat mainostaneet laittomia rahapelejä.

– Vaikka rahapelaaminen on valtaosalla pelaajista hallinnassa, liiallinen pelaaminen voi aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Markkinoijat puhuvat helpoista voitoista, mutta rahapelien haitat ja taloudellinen ahdinko jäävät hehkutuksen varjoon”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo poliisin tiedotteessa.