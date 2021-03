Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa tällä viikolla

Talven nopeusrajoitusten poisto aloitetaan tällä viikolla ympäri Suomen. Tavoitteena on, että koko Suomessa on palattu kesäkauden nopeusrajoituksiin huhtikuun loppuun mennessä. Ely-keskukset voivat kuitenkin lykätä muutosten ajankohtaa sää- ja keliolosuhteiden mukaan.

Talven jälkeen monilla teillä on päällysteessä halkeamia ja muita vaurioita, joiden vuoksi alennetut nopeusrajoitukset voidaan joutua jättämään turvallisuussyistä voimaan toistaiseksi.

Väylävirasto muistuttaa, että uuden tieliikennelain myötä oikea rengasvalinta on entistä enemmän kuljettajan vastuulla ja sidoksissa keliin. Talvirenkaita on käytettävä maaliskuun loppuun saakka, jos sää tai keli sitä edellyttää. Auton lisäksi myös asenteen on oltava kunnossa liikenteessä.

– Lämmittävä aurinko tuo teille ja pientareille lisää väkeä. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat kannattaa huomioida ja jättää heille muun muassa tarpeeksi tilaa ohittaessa. Myös riittävät turvavälit – niin liikenteessä kuin muussakin elämässä – ovat nyt erityisen tärkeitä, kertoo Väyläviraston tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman tiedotteessa.