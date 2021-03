Porissa urheilutalolla 17 korona-altistumista alle kouluikäisten telinevoimisteluryhmässä

Tartuntatautilääkäri Jari Sainio kertoo tiedotteessa, että Porin urheilutalolla on ollut altistumisia koronavirukselle 24.maaliskuuta kello 16.30-17.30 välisenä aikana. Porin Tarmon 4–5-vuotiaiden telinevoimisteluryhmässä on altistunut 15 lasta ja kaksi ohjaajaa. Heidät asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Tartuntatautilääkärin mukaan urheilutalolla on harjoitellut myös kaksi muuta Porin Tarmon ryhmää samaan aikaan, mutta he eivät ole olleet lähikontaktissa sairastuneen kanssa ja heitä ei aseteta karanteeniin. Vanhempia on tiedotettu asiasta Porin Tarmon toimesta.

Karanteeni ei koske altistuneen perheenjäseniä ja he saavat liikkua normaalisti. Jos kuitenkin karanteeniin määrätty sairastuu, hänet on vietävä testiin ja tällöin perheenjäsenten tulee odottaa kotona testivastausta.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1-14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Tartuntatautilääkärin mukaan lievissäkin koronavirusinfektioon viittaavissa oireissa on syytä tehdä oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soitta Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelimeen, 02 623 4333 joka päivä kello 8-16, muina aikoina voi soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117. Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion pohjalta ohjataan tarvittaessa korona-näytteenottoon tai infektiovastaanotolle.