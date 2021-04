Turun päivästä seuraava kansallinen liputuspäivä

Suomi on saamassa uuden liputuspäivän syyskuun kolmantena sunnuntaina. Turun päivän kansallinen liputus juhlistaa maamme ensimmäisen pääkaupungin asemaa suomalaisen kulttuurin, tieteen ja taiteen alkukehtona.

Juhlapäivä on ensimmäinen yksittäisen kaupungin kunniaksi järjestettävä liputuspäivä Suomessa. Sisäministeriö suosittaa liputusta koko maassa.

Päivän toteutuminen vaati pitkäjänteistä työtä Turkuseuran aktiiveilta, kertoo toiminnanjohtaja Kati Leskinen. Liputuspäivistä päättävä sisäministeriö päätyi lopulta hyväksymään seuran jo vuosia esillä pitämät perustelut.

– Turun historia on tämän maan historia. Turun asia on koko Suomen asia, sillä Turku on suomalaisuuden alkupiste, Leskinen sanoo.

Kyse ei ole vastakkainasettelusta kaupunkien välillä, sillä Turun historia on koko Suomen historia, vuosia liputusasiaa ajanut Kati Leskinen Turkuseurasta sanoo.

Turku on Suomen ensimmäinen kaupunki, perustettu 1200-luvulla. Se oli Ruotsin vallan aikaan Suomen pääkaupunki. Maan ensimmäinen lukio, yliopisto ja sairaala – ne kaikki perustettiin Turussa.

– Turku on sivistyksemme alkulähde, Leskinen summaa.

Nykyinen pääkaupunki Helsinki ilmestyi kartalle kolmesataa vuotta jäljessä, Tampere parisataa vuotta sen perässä.

Uudentyyppinen liputuspäivä on ehtinyt saada osittain ristiriitaisen vastaanoton muissa kaupungeissa, mutta sisäministeriön suositus koskee kaikkia virallisia tahoja.

Myös Turun Sanomien tavoittama Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd) suhtautuu alkuun epäilevästi.

– En vielä oikein näe, mikä olisi se funktio siinä, että kaikki kaupungit lähtisivät siihen mukaan, Lyly sanoo puhelimessa.

Turkuseura korosti liputushakemuksessaan ministeriölle, ettei kyse ole kaupunkien vastakkainasettelusta. Koko Suomen kokemaa, Turku-lähtöistä hyvää Lyly ei kiistä.

– No tuo on ymmärrettävä peruste (liputuspäivälle), Lyly sanoo.

Timo Jakonen Turun vaakunalippu voi liehua jatkossa ympäri Suomea yhtenä päivänä vuodessa, jos kunnat tarttuvat asiaan riittävän aktiivisesti.

Entä liputustapa? Viikon päästä vietetään romanien kansallispäivää. Sisäministeriö kehottaa nostamaan romanilipun salkoon Suomen lipun rinnalle, jos se on mahdollista.

Turulla on oma perinteikäs vaakunalippu, joten rinnakkaisliputuksella voidaan ministeriön mukaan kunnioittaa koko maassa myös Turkua.

Voisiko Turun vaakunalippu liehua Tampereella, pormestari Lauri Lyly?

– Meillä on lipputankoja todella paljon, joten olisi vaativaa saada se teknisesti toteutumaan. Joissakin paikoissa, keskeisissä paikoissa, voisi onnistua. Olisi iso saavutus saada Turku-päivä jo suositeltaviin liputuspäiviin, ja vaakunalippu olisi siitä seuraava askel, Lyly pohtii.

Työ liputuspäivän saamiseksi alkoi jo Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Turku viettää tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlaa, jonka kruunaa päätös kansallisesta liputussuosituksesta. Toiveissa on, että yliopiston almanakkatoimisto ja sisäministeriö vakiinnuttavat liputuspäivän vuoteen 2029 mennessä, jolloin Turku täyttää 800 vuotta.

Turulle on myönnetty rehabilitointitukea vaakunalippujen valmistukseen ja jakeluun EU:n demokratian ja ihmisoikeuksien rahoitusvälineestä EIDHR:stä.

Turulle on myönnetty rehabilitointitukea vaakunalippujen valmistukseen ja jakeluun EU:n demokratian ja ihmisoikeuksien rahoitusvälineestä EIDHR:stä.

