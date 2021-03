Säteilyturvakeskus on myöntänyt Teollisuuden Voima Oyj:n OL3-laitosyksikölle polttoaineenlatausluvan

Pohjolan Voima Oyj:n yhteisyritys Teollisuuden Voima Oyj (TVO) tiedottaa, että Säteilyturvakeskus (STUK) on tänään perjantaina myöntänyt Olkiluoto 3 -laitosyksikölle polttoaineenlatausluvan. STUK on luvan myöntämisellä todentanut TVO:n valmiuden polttoaineen lataamisen aloittamiseen.

– Tämä on merkittävin askel laitoksen käyttöönotossa tähän mennessä. OL3 on yksi maailman suurimmista ja moderneimmista ydinvoimalaitoksista. Nyt järjestelmät on perusteellisesti testattu ja pääsemme lähiaikoina aloittamaan polttoaineen lataamisen, OL3 EPR -projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta sanoo tiedotteessa.

Polttoaine saapui Olkiluotoon vuonna 2018. Polttoaineen latauksessa 241 polttoainenippua, yhteensä 128 tonnia uraania, siirretään varastosta reaktorin paineastiaan. Laitosyksiköllä on käytössä ydinvoimalaitoksen menettelyt täysimittaisesti.

OL3:n sähköntuotannon ilmoitetaan alkavan aiemmin ilmoitetun mukaisesti tämän vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto helmikuussa 2022. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1−3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. OL3 tuottaa noin 14 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta.

Areva valmistelee edelleen taloudellista ratkaisua projektin loppuunsaattamiseksi takuuajan loppuun asti. TVO jatkaa neuvotteluita Areva-Siemens-konsortion kanssa projektin loppuunsaattamisen ehdoista.