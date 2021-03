Hallituspuolueet tukevat liikkumisrajoitusesitystä

Kaikki hallituspuolueet tukevat liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen antamista eduskunnalle.

Ehdotukseen ovat kriittisimmin suhtautuneet vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmät, jotka käsittelivät asiaa kokouksissaan keskiviikkoiltana.

Vihreiden osalta valmiuden tukea esitystä kertoi vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari Twitterissä.

– Kyse on raskaista perusoikeuksien rajoituksista, jotka eivät ole eikä niiden pidäkään olla helppo ratkaisu. Tautitilanne on hyvin vakava. Asiantuntijat ovat pitäneet uusia rajoituksia välttämättöminä ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi, Kari kirjoitti.

Myös RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tviittasi hyväksynnästä tuoreeltaan. Henrikssonin mukaan RKP voi hyväksyä enintään kolmen viikon liikkumisrajoitukset. Ratkaisevaa hyväksynnälle oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) arvio vakavasta epidemiatilanteesta ja vetoomus hallitukselle.

– Rajoituksista on luovuttava välittömästi, jos niiden edellytykset eivät enää täyty, Henriksson kirjoitti.

Hallituksen tavoite olisi liikkumisrajoituksilla karsia muut kuin aivan välttämättömät kontaktit mahdollisimman vähiin erityisesti sisätiloissa, joissa koronavirus leviää herkemmin. Tähän on pyritty rajaamalla sitä, mille asioille kotoaan saisi poistua.

Vasemmistoliiton lopullinen kanta auki

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä puolestaan kertoi tiedotteella myös hyväksyvänsä esityksen antamisen eduskuntakäsittelyyn, mutta ottaa kantaa lain välttämättömyyden toteutumiseen vasta käsittelyn aikana. Ryhmän kansanedustajat haluavat kuulla eduskunnassa, erityisesti perustuslakivaliokunnassa, annettavia asiantuntija-arvioita asian määrittämiseksi.

Myös oikeasuhtaisuuden ja vaikuttavuuden täyttymisestä on ryhmän mielestä epäilyksiä. Lisäksi lain käyttöönotto vaatisi sen mukaan taloudellista tukea niin yrityksille kuin työntekijöille.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä arvioi, että lain tosiasiallinen valvonta on varsin vaikeaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että lain valvonta on tasapuolista eikä kohdistu mihinkään erityisryhmiin, ryhmä lausuu kannanotossaan.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi lakiluonnoksen liikkumisrajoituksista keskiviikkona illalla.