Lukiolaisten liitto toivoo alueellisten viranomaisten punnitsevan tarkkaan etäopetuksen tarpeellisuutta

Huomio

Vaikuttaa siltä, että niin koululaisilla, kuin toisen asteen opiskelijoillakin on nykyisin suuria ongelmia opiskella asioita omaehtoisesti yksin. Ennen oli paksu kirja ja vihko, johon tehtiin muistiinpanot ja tehtävät lyijykynällä. Kirjastokäynti edellytti muutaman kilometrin ylimääräistä kävelyä ja myöhäisempää bussia, tai (jos oli huolimaton) 14 kilometrin kävelyä. Nykyisin on vehkeet ja vempeleet, kirjasto omalla pöydällä, videot, chatit, keskustelut ja somet päälle. Luulisi, että tiedon hakeminen olisi muuttunut paljon helpommaksi, mutta jossain mättää. Mikä on mennyt pieleen, mitä nyt pitää muuttaa?



Onko vika kirjoissa? Ne ovat nykyään kyllä minun ikäluokkani silmissä aika kummallisia, mutta kai niiden informatiivisuutta on tutkittu? Onko vika ajattelun ja muistamisen muuttumisessa? Eivät nuo nykymukulat yhtään sen tyhmemmiltä vaikuta, kuin ennenkään, ehkä vähän laiskempia ovat. Onko vika ympäristötekijöissä, ettei ole rauhallista ympäristöä opiskella - voi olla, tätä pitää selvittää. Mutta on se nyt kumma jos tällaista asiaa ei saada selville ja siihen ratkaisua aikaan - se on minusta merkillistä!

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.