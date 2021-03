Seuraa suorana: STM ja THL kertovat Suomen koronavirustilanteesta ja rokotteista

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät tänään torstaina klo 10-10.45 tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi käydään läpi rokotustilannetta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (STM), johtaja Mika Salminen THL:sta ja ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sekä ministeri Krista Kiuru.

Krista Kiuru:

Eilen hallituksen neuvotteluissa käytiin läpi koronatilannetta. Epidemiatilanne on edelleen heikentynyt Suomessa. Ilmaantuvuus erittäin korkealla tasolla koko maassa 165. Positiivisten osuus kaikista testatuista on nousussa, koko maan luku 3,2%.

Alueellisesti tilanne heikkenee Varsinais-Suomen ja HUS:n alueella. Korkea ilmaantuvuus koskee kuitenkin lähes koko maata.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vain neljän sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on alle 30.

Kiuru on pettynyt rokotevalmistajien kyvyttömyyteen toimittaa lupaustensa mukaisesti rokotteita.

Yli 636 000 on saanut ensimmäisen annoksen rokotetta Suomessa. Tämä koskee yli 16-vuotiaita.

Mika Salminen:

Eri puolilla Eurooppaa suuria eroja. Espanja ja Portugali matalimmissa luvuissaan epidemian aikana. Ruotsi, Viro ja monet muut maat huonoissa ja ennätysluvuissa. Viro johtaa koko Eurooppaa ilmaantuvuusluvuissa.

Niin kauan kuin on talvi, riskit epidemian kiihtymiselle pysyvät.

Suomessa on tutkittu tähän mennessä yhteensä 3,5 miljoonaa koronanäytettä.

804 uutta tapausta.

Suomi on hieman keskikastin alapuolella ilmaantuvuusluvussa Euroopassa.

Menehtyneitä tähän mennessä 804. Rokotusohjelma alkaa merkittävästi purra.

Varsinais-Suomen ja HUS:n alueella tapausmäärät nousseet vuoden vaihteen jälkeen jatkuvasti.

Ahvenanmaalla hieman laskua aiemman huolestuttavan nopean nousun jälkeen.

Päijät-Hämeessä huolestuttavaa nousua.

Jätevesiseuranta kertoo, että koronavirusta löytyy nyt eniten jätevesistä koko epidemian aikaan verrattuna.

Turun ja pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien ympäryskunnissa ilmaantuvuus pysynyt myös korkeana.

Suomi on rokotuksissa parhaiden joukossa Euroopassa rokotettujen määrässä. Suomen luku on 13,8% ensimmäisen annoksen saaneita. Yli 80-vuotiaista Suomessa on rokotettu yli 75%.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki:

Testejä tehdään 150 000 viikossa, karanteeniin asetetaan viikossa 11 000 ihmistä.

Rajoitustoimien vaikutukset hieman vaikuttavat jo, vaikka signaalit ovat heikkoja.

Tapauksista neljännes todetaan alle 20-vuotiailla viikon 10 raportin mukaan. Yli 70-vuotiaiden osuus on nyt neljä prosenttia. Ulkomaisten tartuntojen osuus alle kaksi prosenttia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kotimaisten tartuntojen jäljittäminen: 14 sairaanhoitopiiriä pystyy selvittämään 75 prosenttia tartuntojen lähteistä.

Yhteensä sairaanhoitopiirien jäljitysluku on 59 %.

Tartuntoja on käyty levittämässä hiihtolomien viettopaikoissa.

Tehohoiden tarve on kasvanut.

Eilen Tyks-ervassa seitsemän potilasta tehohoidossa. Yhteensä sairaalahoidossa eilen 31 Tyks-ervan alueella.

HUS-alueella suurin osa tapauksista. Viikon onnistujia Satakunta ja Ahvenanmaa.

Virusmuunnokset osasyynä hankalasti hallittaville epidemiavaiheille, vanhat keinot eivät pure muunnoksiin.