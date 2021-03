Varusmiesliitto vaatii varusmiehille ohituskaistaa koronarokotuksiin

Varusmiesliitto vaatii varusmiesten rokottamista mahdollisimman pian terveydenhuollon henkilöstön ja riskiryhmien jälkeen.

– Varusmiehet ovat velvoitettuja olemaan myös pandemiatilanteessa kasarmeilla ilman mahdollisuutta turvaväleihin ja tehokkaaseen virukselta suojautumiseen. Varuskunnissa on jouduttu asettamaan varusmiehiä karanteeneihin suurissa määrin, ja Varusmiesliiton saamien yhteydenottojen mukaan pelko tartunnasta vaikeuttaa päivittäin satojen varusmiesten palvelusta, Varusmiesliiton kannanotossa todetaan.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Atte Grönroosin mukaan varusmiehet saattavat salata flunssaoireitaan lomien lykkääntymisen pelossa.

– Olemme saaneet tietoa siitä, että varusmiehet eivät uskalla enää hakeutua lääkäriin, jos heillä on hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Oireiden piilottelu on ymmärrettävää, koska yhden varusmiehen flunssa voi aiheuttaa kymmenien tai jopa yli sadan varusmiesten karanteenin ja lomien pitkänkin lykkääntymisen, joka neljän viikon kiinniolon jälkeen voi tuntua henkisesti mahdottomalta vaihtoehdolta. Tilanne on kuitenkin vaarallinen varusmiehille sekä heidän läheisilleen ja voi aiheuttaa isojakin tartuntaketjuja, Grönroos sanoo.

Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen toteaa palveluksen olevan pandemia-aikana äärimmäisen kuormittavaa varusmiehille.

– Pelko tartunnasta, tartuntojen levittämisestä tahattomasti ja satojen ihmisten karanteenista on läsnä joka päivä varusmiesten elämässä. Mahdollisuus saada rokote mahdollisimman pian on pieni vastapalvelus siitä, mistä varusmiehet ovat joutuneet tinkimään varusmiespalveluksen aikana. Kysymys on myös kansallisesta turvallisuudesta, Palonen sanoo.

Ohituskaistaa koronarokotuksiin on aiemmin vaadittu muun muassa vaalitoimitsijoille.