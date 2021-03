Hallitus esittää muutoksia tartuntatautilakiin – ravintolat voitaisiin sulkea jo kello 18 ja anniskelu vielä aiemmin

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta koskien ravitsemisliikkeiden rajoituksia sulkutilan jälkeen, tiedottaa Sosiaali ja terveysministeriö.

Ehdotuksen mukaan epidemiologisesti tasolla kaksi oleville alueille voitaisiin säätää nykyistä tiukempia rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiololle, anniskeluajoille sekä asiakaspaikkamäärille. Ehdotuksessa asiakasmäärä voitaisiin rajata jopa kolmasosaan normaalista. Anniskeluaika voitaisiin säätää päättymään jo kello 17 ja ravitsemisliikkeet suljettaviksi kello 18. Asetuksella voitaisiin myös edellyttää esimerkiksi pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi laulamista ja musiikin soittamista ravintoloissa.

Muutokset tulisivat voimaan sulkutilan päättyessä viimeistään 29. maaliskuuta ja olisivat voimassa 30. kesäkuuta saakka.

Käyttöön otettavista rajoituksista säädetään myöhemmin maaliskuun lopulla valtioneuvoston asetuksella epidemiatilanteen edellyttämällä tavalla.

STM kertoo tiedotteessaan, että hygieniatoimista ja rajoituksista huolimatta tammi-helmikuussa on todettu lukuisia ravitsemisliikkeistä alkunsa saaneita laajoja tartuntaketjuja ja altistumistilanteita, joissa lähes kaikki ravintolassa asioineet ovat saaneet tartunnan. Riski on ollut suurin niissä paikoissa, joissa alkoholin anniskelu muodostaa suuren osan tuloista, mutta tartuntoja on todettu myös pääasiassa ruokailuun keskittyvissä ravintoloissa.