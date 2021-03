Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoivat torstaina kello 10 tilannekatsauksessaan ajantasaisesta tautitilanteesta.

Poikkeusoloihin siirtyneessä Suomessa epidemiatilanne jatkuu yhä vaikeana.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kuvaili tilannetta räjähdysherkäksi.

Viime viikon aikana raportoitiin jälleen ennätyksellinen määrä uusia tartuntoja, yhteensä 4 400. R-luku on tällä hetkellä 1,1–1,3. Kaikki mittarit osoittavat nyt epidemian kasvua.

– EU-maiden tilanne näytti vielä joitakin viikkoja sitten valoisammalta, mutta tilanne on jälleen kääntynyt huonommaksi, THL:n ylilääkäri ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo.

Maailmanlaajuisesti virus on vaatinut jo ainakin 2,5 miljoonaa uhria.

Tartuntaketjuja voi estää hakeutumalla ajoissa testiin vähäistenkin oireiden perusteella, tilaisuudessa muistuteltiin.

Ministeriö kiitteli kansalaisia siitä, että ihmiset hakeutuvat viikko viikolta entistä herkemmin testeihin.

Koronatestejä tehtiin viime viikolla kaksinkertainen määrä vuodenvaihteeseen verrattuna, yli 145 000 testiä. Testausmäärien kasvaessa myös positiivisten näytteiden osuus kasvaa. Tautia liikkuu siis paljon väestön joukossa.

Suurin osa uusista koronavirustartunnoista on nyt peräisin kotimaasta.

Matkustusrajoitukset ja tehostetut keinot terveysturvallisuuden parantamiseksi raja-asemilla ovat tuottaneet ministeriön mukaan tulosta, sillä ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli viime viikolla vain 1,5 prosenttia.

Tartuntojen lähde saatiin viime viikolla selville 62 prosentissa tapauksista.

Pahin tilanne on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Varsinais-Suomessa. Syynä on herkästi tarttuva virusmuunnos.

– Jonkunlaista positiivistakin kehitystä on nähtävissä, sillä tautiin valitettavasti menehtyneiden määrä on pysynyt stabiilina, vaikka tartuntojen määrä on kasvussa, Puumalainen kertoo.

Sitä selittää hänen mukaansa erityisesti koronarokotusten edistyminen. Tautia todetaan nyt erityisesti nuorilla aikuisilla ja aiempaa vähemmän ikäihmisillä. Ensimmäinen rokoteannos oli eiliseen mennessä annettu yli puolelle miljoonalle suomalaiselle.

Suomeen saapuvien rokotteiden määrä kasvaa vuoden 2021 edetessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan maaliskuun loppuun mennessä Suomeen on saapunut 1,4 miljoonaa koronarokotetta. Huhti-kesäkuun aikana niitä odotetaan noin 6,8 miljoonaa.

Kolmannella vuosineljänneksellä rokotteita odotetaan jo lähes puolta miljoonaa viikossa.

Arvion mukaan riskiryhmiin kuulumaton muu aikuisväestö tulee saamaan ensimmäisen rokoteannoksen juhannuksesta alkaen lokakuun loppuun mennessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kantaa kysyttiin myös ulkonaliikkumisrajoitusten valmistelun kiireellisyteen. Puumalaisen mukaan on erittäin tarpeellista varautua entistäkin tiukempiin rajoituksiin.

– Jos lähdetään Viron tielle, tämä tarve voi tulla vielä erittäin nopeasti, Puumalainen sanoi.

Voipio-Pulkki toteaa, että ulkona liikkumisen vähentäminen ei itsessään vähennä ihmisten välisiä kontakteja, joten ulkonaliikkumiskiellon kohdalla tulisi miettiä myös sitä, keitä ihmiset saavat tavata.

Hän muistuttaa, että ensin on seurattava nykyisten toimien riittävyyttä, mutta lisärajoitusten tarvetta tulee kuitenkin pohtia.

