Millainen koronatilanne on nyt? STM ja THL kertovat tiedotustilaisuudessa kello 10

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertovat torstaina kello 10 tilannekatsauksessaan ajantasaisesta tautitilanteesta.

Tilaisuudessa käsitellään myös koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi käydään läpi rokotustilannetta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta.

EU-maiden tilanne näytti vielä joitakin viikkoja sitten valoisammalta, mutta tilanne on jälleen kääntynyt huonommaksi, Puumalainen kertoi tilaisuudessa. Maailmanlaajuisesti virus on vaatinut jo ainakin 2,5 miljoonaa uhria.

Poikkeusoloihin siirtyneessä Suomessa epidemiatilanne jatkuu yhä vaikeana. Viime viikon aikana raportoitiin jälleen ennätyksellinen määrä uusia tartuntoja, yhteensä 4 400. R-luku on tällä hetkellä 1,1–1,3. Kaikki mittarit osoittavat nyt epidemian kasvua.

Tartuntaketjuja voi estää hakeutumalla ajoissa testiin vähäistenkin oireiden perusteella. STM kiitteli tilaisuudessa kansalaisia siitä, että ihmiset hakeutuvat viikko viikolta entistä herkemmin testeihin.

Koronatestejä tehtiin viime viikolla kaksinkertainen määrä vuodenvaihteeseen verrattuna, yli 145 000 testiä.

Suurin osa koronavirustartunnoista on peräisin kotimaasta.

Matkustusrajoitukset ja tehostetut keinot terveysturvallisuuden parantamiseksi raja-asemilla ovat tuottaneet ministeriön mukaan tulosta, sillä ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli viime viikolla vain 1,5 prosenttia.

Pahin tilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Varsinais-Suomessa. Syynä on herkästi tarttuva virusmuunnos.

– Jonkunlaista positiivistakin kehitystä on nähtävissä, sillä tautiin valitettavasti menehtyneiden määrä on pysynyt stabiilina, vaikka tartuntojen määrä on kasvussa, Puumalainen kertoo.

Sitä selittää hänen mukaansa erityisesti koronarokotusten edistyminen. Tautia todetaan nyt erityisesti nuorilla aikuisilla ja aiempaa vähemmän ikäihmisillä. Ensimmäinen rokoteannos oli eiliseen mennessä annettu yli puolelle miljoonalle suomalaiselle.