Koronatilanne rauhoittumassa Rauman telakalla – noin 900 työntekijää töissä

Koronatilanne on rauhoittumassa Rauman telakalla. Karanteenista vapautumassa olevia työntekijöitä on testattu suunnitelman mukaan. Testattujen joukosta on löytynyt keskiviikkoiltapäivään mennessä neljä uutta tartuntaa.

Kaikkiaan noin 1 000 työntekijää työllistävältä telakalta on löydetty 357 tartuntaa.

Karanteenissa on edelleen 55 henkilöä. Kaikki nämäkin työntekijät testataan ennen karanteenin päättymistä, jotta varmistetaan, että he voivat palata työpaikalle terveinä.

Telakan tapauksiin välillisesti liittyviä tartuntoja on todettu joitakin. Viikonloppuna uutisoitiin kuudesta tartunnan saaneesta, jotka työskentelevät Olkiluodossa. Aiemmin keskiviikkona kerrottiin Harjavallan akkutehtaan rakennustyömaalla todetusta kahdesta tartuntatapauksesta. Kaikissa tapauksissa tartunnat ovat peräisin joko asunnoista tai vapaa-ajalta, ei työpaikoilta.

Rauma Marine Constructions kertoo, että tuotannollisia töitä tehdään telakalla lähes täydellä henkilömäärällä. Keskiviikkona telakalla oli töissä noin 900 ihmistä.

Yhtiö ajoi tuotantonsa alas 19. helmikuuta, kun työntekijöiden joukosta paljastui koronatartuntojen rypäs. Tuotantoa alettiin käynnistää vaiheittain vajaan viikon päästä alasajosta.

Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa on tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen.

– Koronatilanne on saatu tiukennetuilla turvatoimilla hallintaan hyvin, ja sen ansiosta olemme päässeet palaamaan tuotannossa lähes normaalitilanteeseen. Viranomaisten suorittamien joukkotestauksien jälkeen pieni määrä telakalla työskennelleitä on vielä eristyksessä tai karanteenissa. Kun he palaavat töihin, olemme jälleen täydessä henkilövahvuudessa, Heinimaa telakan tiedotteessa.

Tartuntaryppään paljastumisen jälkeen telakalla otettiin käyttöön tiukennettu turvallisuussuunnitelma.

– Tärkeintä on varmistaa töihin tulo vain terveenä ja helpottaa koronavirukselle altistuneiden kartoittamista. Valvomme ohjeiden noudattamista ja seuraamme tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Teemme turvallisuussuunnitelmaan muutoksia välittömästi, jos se on tarpeen. Tulevat viikot näyttävät, kuinka hyvin tiukennetut toimet tepsivät, Heinimaa kertoo.

Suunnitelman mukaisesti esimerkiksi suoraan ulkomailta telakalle töihin saapuvilta edellytetään kahta negatiivista koronatestitulosta. Lisäksi verkostoyrityksien työntekijät toimivat majoituksessa, kuljetuksissa ja telakka-alueella tiimeinä, jolloin mahdolliset koronavirukselle altistuneet pystytään kartoittamaan nopeasti karanteeniin asettamista varten.

Lisäksi telakka-alueella on voimassa maskipakko.