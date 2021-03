VR: Kaikkiin juniin toistaiseksi maskipakko

VR ilmoitti keskiviikkona asettavansa maskipakon toistaiseksi kaikkiin VR:n kauko- ja lähijuniin (D- ,G- ,M-, R-, T- ja Z-junat) huomisesta torstaista alkaen. Terveydellisen esteen takia maskia ei tarvitse kuitenkaan käyttää.

VR:llä on ollut jo vahva maskisuositus viime vuoden syksystä asti. Tällä hetkellä maskinkäyttö on vaihdellut alueittain ja parhaimmillaan jopa 90 prosenttia matkustajista käyttää junissa maskia. Tavoitteena on saada kaikki ne matkustajat, joilla ei ole terveydellistä syytä käyttämään nyt maskia junissa. Junahenkilökunta on käyttänyt maskia syksystä 2020 lähtien kaikissa kauko- ja lähijunissa.

– Olemme onnistuneet pitämään junat todella turvallisina koko korona-ajan. Junissa ei ole todettu yhtään tartuntaa asiakkailla, eikä henkilökunnallamme ja haluamme, että tilanne säilyy yhtä hyvänä myös nämä pandemian viimeiset kuukaudet. VTT:n ja kansainvälisten tutkimusten mukaan tartunnan saamisen riski joukkoliikennevälineissä on hyvin pieni maskia käyttämällä. Tällä viikolla alkaneen sulkutilan myötä koemme luontevaksi ja vastuulliseksi ottaa käyttöön maskipakon kaikkiin juniimme, toteaa tiedotteessa matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

VR ei vaadi todistusta maskin käyttämisen terveydellisistä esteistä. Terveydellisen syyn toteaminen henkilökunnalle riittää.

– Huomautamme maskittomuudesta, ja ratkomme tilanteet yhteistyössä asiakkaan kanssa. Jos maski unohtui kotiin, voi sen ostaa junahenkilökunnalta kaukoliikenteen junissa, sanoo Simola.

Liäski oman seurueen käyttöön varatussa hytissä tai makuuhytissä ei tarvitse käyttää maskia. Maskia on kuitenkin käytettävä junaan noustessa ja junassa liikkuessa.