Avi: Työnantajan luetteloitava koronalle työssä altistuneet työntekijät

Aluehallintoviraston mukaan työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä koronalle tai muille vaarallisille biologisille tekijöille. Velvollisuus koskee kaikkia aloja.

Vielä ennen koronapandemiaa useimpien alojen työpaikoilla ei ole jouduttu pitämään luetteloa altistuneista. Perinteisesti vaarallisia biologisia tekijöitä on ollut lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, jäte- ja jätevesihuollossa sekä maa- ja metsätaloudessa.

– Korona on muuttanut tilannetta, ja sen seurauksena luettelointi on tullut ajankohtaiseksi lähes kaikilla toimialoilla. Moni työnantaja on ollut hämmentynyt siitä, mitä luettelointivelvollisuus tarkoittaa ja ketä se koskee, toteaa tiedotteessa ylitarkastaja Arja-Liisa Sikiö Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työsuojelutarkastajat ovat koonneet nettiin Tyosuojelu.fi-verkkopalveluun vastauksia työnantajien esittämiin kysymyksiin koskien altistuneiden luettelointia. Luettelon avulla työnantaja voi seurata altistumisten kokonaistilannetta ja arvioida samalla työsuojelutoimenpiteiden riittävyyttä. Lisäksi luettelon tietoja käytetään muun muassa koronajäljitykseen.

Työsuojelutarkastajat valvovat biologisten tekijöiden hallintaa työpaikoilla. Biologisia vaaratekijöitä ovat biologista alkuperää olevat epäpuhtaudet työympäristössä. Niitä ovat bakteerit, virukset, hiiva- ja homesienet sekä loiset. Valvonnassa keskitytään varsinkin siihen, miten työpaikat ovat tunnistaneet biologiset vaarat ja arvioineet niiden riskit sekä toteuttaneet altistumista vähentävät toimenpiteet ja seuranneet niiden vaikuttavuutta. Altistuneiden luettelo on yksi valvottavista asioista.

Tarkastuksia tehdään koronatilanteen takia myös toimialoille, joilla biologisia tekijöitä ei ole aiemmin juuri huomioitu, kuten kuljetusalalle, kouluihin ja kaupan alalle. Tarkastuksia tehdään koko maassa.