Vihreille ehdokasennätys kuntavaaleissa

Vihreillä on kesäkuun kuntavaaleissa ehdokkaita enemmän kuin koskaan aiemmin. Puolueen vaaliasiahenkilöiltään saamien tietojen mukaan keskusvaalilautakunnalle on tiistaihin mennessä ilmoitettu ainakin 2 676 ehdokasta. Edellisissä vaaleilla vihreillä oli ehdokkaita 2 600.

– Vaalien siirtymisen vuoksi myös Vihreät jatkaa ehdokashankintaa, eli lopulliset ehdokasmäärät tulevat vielä kasvamaan. Tavoitteemme jättää historian suurimmat listat toteutui kuitenkin jo alkuperäiseen takarajaan mennessä, puoluesihteeri Veli Liikanen kertoo puolueen tiedotteessa.

Puolue asettaa täyden ehdokaslistan kuudessa suuressa kaupungissa – Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä. Lisäksi vihreitä on ensimmäistä kerta ehdolla yhdeksässä kunnassa.

Sukupuolensa ilmoittaneista ehdokkaista 60 prosenttia on naisia, 39,5 prosenttia miehiä ja 0,5 prosenttia muita. Ehdokkaiden keski-ikä on 44 vuotta ja suurin ikäryhmä on 36–45-vuotiaat (31,7 prosenttia ehdokkaista).