Turunväylä Helsingin päässä täysin tukossa kymmenien autojen onnettomuuden vuoksi – raivaustyöt kestävät ainakin iltakuuteen

Turunväylä Espoossa on täysin tukossa tiellä sattuneen, kymmenien ajoneuvojen onnettomuuden vuoksi. Poliisin tietojen mukaan onnettomuudessa on sattunut henkilövahinkoja.

Poliisi kertoo Twitterissä, että pelastustyöt onnettomuuspaikalla ovat ohi. Sen sijaan raivaustyöt jatkuvat ainakin iltakuuteen.

Poliisin mukaan yksi täysperävaunuyhdistelmä on poikittain kaistojen välissä. Paikalle on tilattu hinausnosturi siirtämään rekkaa. Lisäksi turmapaikalla on toinenkin raskas ajoneuvo, joka odottaa siirtoa.

Turun suunnasta tulevat voivat ajaa Turunväylää tällä hetkellä Kehä 3:lle asti. Kehä 3:lta pääsee liittymään väylälle kohti Turkua.

Liikenne kulkee normaalisti lisäksi Länsiväylän ja Kirkkonummen kautta Turun suuntaan.

Ajokeli pääkaupunkiseudulla on huono, sillä kaikki tiet ovat Helsingin liikennekeskuksen mukaan jäisiä ja erittäin liukkaita.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että ajokieli muuttuu myös Turussa huonoksi lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi.

Turunväylää voi ajaa Kehä 3:lle asti Turusta tultaessa. Helsingistä kohti Turkua ajettaessa ei pääse eteenpäin Nihtisillan jälkeen. Kehä 3:lta sen sijaan voi liittyä Turunväylälle kohti Turkua. Myös Länsiväylän ja Kirkkonummen kautta Turun suuntaan liikenne kulkee normaalisti. — Poliisi LänsiUusimaa (@LUpoliisi) March 9, 2021

Espoossa Turunväylällä Ikean kohdalla on tapahtunut usean henkilö- ja kuorma-auton peräänajo. Poliisi on paikalla. #poliisi #LUpoliisi — Poliisi LänsiUusimaa (@LUpoliisi) March 9, 2021

Länsi-Uudenmaan poliisi Ketjukolarin raivaustyöt ovat käynnissä.