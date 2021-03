Helsinki

Ravintolat pysyvät tiistaista alkaen suljettuina suurimmassa osassa Suomea.

Valtioneuvosto antoi maanantaina asetuksen, jolla koronaepidemian hillitsemiseksi ravintolat suljetaan 15 maakunnassa. Päätöksen ulkopuolelle jäävät ainoastaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Asetuksen takana on väliaikainen lainmuutos, jonka eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti aiemmin maanantaina. Majoitus- ja ravitsemistoimintaan koskevan lain muutos on voimassa kolme viikkoa, eli tiistaista alkaen sunnuntaihin 28. maaliskuuta asti.

Kielto sulkee yleisölle avoimet kahvilat, ruokaravintolat, baarit ja yökerhot. Kielto ei koske esimerkiksi ruokaloita ja henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki ulkopuolisille asiakkaille.

Ravintolat koko Suomessa saavat jatkaa ulosmyyntiä.

Ravintoloiden sulkeminen on osa maanantaina alkanutta kolmen viikon sulkutilaa, jolla hallitus pyrkii hillitsemään koronaepidemiaa. Viruksen aiempaa helpommin tarttuva brittivariantti on lisännyt tartuntamääriä Suomessakin. Myös muita palveluita, kuten lähiopetusta, on rajoitettu.

Ravintolalainsäädäntö astuu voimaan päivää hallituksen alkuperäistä aietta myöhemmin.

Eduskunnassa kaivattiin korvauksia yrityksille

Hallitus on kertonut valmistelevansa erikseen korvauksen rajoitusten hyvittämiseksi yrityksille.

Lisäksi eduskunta edellytti lakimuutoksen yhteydessä hallitusta vastaisuudessa huomiomaan eri ravintolatyypit sekä kolmen viikon sulkutilan jälkeen harkitsemaan maakuntatasoa tarkemman jaottelun käyttöä.

Eduskunnassa hallitusta kritisoitiin sulun toteutuksesta ja epäiltiin, riittääkö kolmen viikon kesto. Sari Multala (kok) sanoi, että jos sulku jatkuu pidempään, yritysten mahdollisuus pitää kiinni työntekijöistään vaikeutuu.

– Sen takia toivon, että hallitus tuo pikaisesti esityksen eduskunnalle ravintoloiden ja muiden yritysten, joita kiinni nyt laitetaan, menetysten korvaamiseksi ja kuuntelee siinä alan toimijoita, jotta korvaukset olisivat oikeudenmukaisia, Multala sanoi.

Kokoomus kannatti useissa puheenvuoroissa väliaikaisesti arvonlisäveron laskemista 14 prosenttiin ja viininvahvuisten alkoholijuomien ulosmyyntiä.

Niikko: Kritiikki voimistuu

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit säestivät kritiikkiä sanomalla, että esitys ei erittele eri ravintolatyyppejä tai huomioi epidemiatilanteen vaihtelua maakuntien sisällä.

– Niistä on keskusteltu lähes vuoden ajan ja kannustettu hallitusta niitä selvittämään. Ihmetyttääkin, miksi niitä ei valmistettu ajallaan niin, että ne olisivat jo nyt voineet olla käytössä, kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Päivi Räsänen sanoi.

Keskustelun aikana hallitusta kritisoitiin koronatoimista myös yleisellä tasolla. Perussuomalaiset kritisoivat hallituksen varautumista ja viestintää.

– Viimeaikainen päätös siirtää vaaleja on osoitus siitä, että edelleenkään ei ole valmistauduttu siinä mittakaavassa kuin pitäisi. Siinä mielessä kritiikki tulee voimistumaan, Mika Niikko (ps) sanoi.

Lopulta ainoastaan oman eduskuntaryhmänsä muodostava Ano Turtiainen vastusti lakiesitystä. Kukaan toinen kansanedustaja ei kannattanut Turtiaisen ehdotusta, joten siitä ei äänestetty.