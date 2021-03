Henriksson: Eihän se virus tästä maasta häviä sillä, että minä jättäisin tehtäväni

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo olleensa vielä eilen aamulla herätessään sitä mieltä, että vaalit pidetään suunnitellusti huhtikuussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennuste tautitilanteen kehittymisestä sai hänet toisiin ajatuksiin.

– Ei minä eikä kukaan muukaan tiennyt eilen aamulla, että saisimme THL:ltä sellaiset luvut, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän korostaa, että jos viranomaiset näkevät suuren riskin siihen, että tauti lähtee isoon kasvuun, viesti on otettava vakavasti.

Hän ei ainakaan kokonaan ottanut vastaan kritiikkiä, jota on esitetty siitä, että terveysturvallisten vaalien järjestämiseksi ei olisi tehty riittävästi ja tarpeeksi ennakoiden töitä.

– Terveysturvallisten vaalien järjestämisen eteen on toki tehty paljon työtä, ja kuntiin on mennyt muutama viikko sitten tarkat ohjeet, miten toimia.

Ennakkoäänestysaikaa ollaan lisäksi nyt pidentämässä kahteen viikkoon yhdestä viikosta. Siten mahdollisuudet turvalliseen äänestämiseen paranisivat.

– Katson, että se on tässä tilanteessa aivan välttämätöntä, Henriksson sanoi.

Ennakkoäänestys järjestetään aikavälillä 26.5.–8.6. Uusi kuntavaalipäivä on 13. kesäkuuta.

– Tämä tarkoittaa, että myös eristyksessä olevilla olisi mahdollisuus äänestää joko äänestysajan alussa tai viimeistään vaalipäivänä, hän sanoi.

Asiakirjat julki

Kokoomusnuoret ovat vaatineet Henrikssonin eroa. Ministeri ei kuitenkaan näe siihen tarvetta.

– No, eihän se virus tästä maasta häviä sillä, että minä jättäisin tehtäväni. Se nyt ei ehkä ole se ratkaisu. Niin kauan kuin on eduskunnan luottamus, olen valmis toimessa jatkamaan.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä hyvin, että nuoret ovat ajankohdan siirtämisestä pettyneitä.

– Sekin on hyvä tietää, että tieto lisää tuskaa. Ennen kuin on koko tilannekuva tiedossa ja hallussa, silloin voi ehkä miettiä, että ehkä ne johtopäätökset omasta kannasta on vedetty liian aikaisin.

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus perehtyä asiakirjoihin, joiden pohjalta siirtämispäätös on tehty, ne julkaistaan.

– Ehkä silloin kun nämä asiat tulevat julki, on helpompi ymmärtää, miksi olemme katsoneet, että tämä päätös on se paras päätös tehdä tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, hän sanoi.

Henriksson pettynyt perussuomalaisten kannasta

Henrikssonin mukaan demokratian kannalta huonoin vaihtoehto olisi, että kuntavaaleja jouduttaisiin siirtämään vasta hetki ennen vaalien alkua.

– Tämä on nyt se, mitä tämä epidemiatilanne vaatii, Henriksson totesi.

Kuntavaalien siirtämistä kesäkuulle puoltaa myös THL:n arvio siitä, että riskiryhmät on kesäkuussa jo ehditty rokottaa hyvin kattavasti.

Henrikssonin mukaan kuntavaaleihin suostumuksensa antaneet ehdokkaat ovat ehdolla myös kesäkuussa. Ehdokashakemukset jätetään 9. maaliskuuta, mutta niitä voi täydentää toukokuun 4. päivään mennessä.

Kaikista yhdeksästä eduskuntapuolueesta vain perussuomalaiset ei hyväksynyt vaalien siirtoa kesäkuulle. Henriksson sanoo olevansa pettynyt siitä, että perussuomalaiset ei asettunut samalle kannalle. Hän sanoo vedonneensa henkilökohtaisesti myös puolueen puheenjohtajaan Jussi Halla-ahoon.