Ylen Ykkösaamu: THL:n pääjohtaja Tervahauta kannattaa vaalien siirtämistä

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta kertoo Ylen Ykkösaamu -ohjelmassa kannattavansa oikeusministeriön ehdotusta kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle.

– Pari kuukautta myöhäisempi ajankohta olisi terveysturvallisesti helpompi. Silloin ei toivottavasti tarvitsisi pitää niin tiukkoja terveysturvallisuusjärjestelyjä kuin huhtikuussa, Tervahauta perustelee.

Tervahauta toteaa, että virusmuunnoksen myötä Suomi on menossa kohti kolmatta epidemiahuippua

– Jos vertaamme moneen muuhun maahaan niin huiput ovat olleet täällä loivia ja niihin on tultu loivemmalla kulmalla kuin muualla. Hieman hitaammin on myös laskettu alaspäin. Toivottavasti epidemiahuippu on jo saavutettu, mutta on hyvin todennäköistä, että luvut vielä nousevat.

Tervahauta kertoo THL:n alustavien tietojen mukaan lauantaina Suomessa kirjatun noin 650 uutta koronatautitapausta.