Poliisi valvoo ensi viikolla tehostetusti turvalaitteiden käyttöä

Poliisi valvoo ensi viikon aikana 8.–14. maaliskuuta varsinkin turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavia tekijöitä. Tehovalvonta ulottuu koko maahan. Tarkkaamattomuusvalvonnassa valvotaan poliisin mukaan sellaista toimintaa ja seikkoja, jotka vaikuttavat kuljettajan ajamiseen keskittymiseen tai muun liikenteen havainnointiin.

– Tyypillisesti tarkkaamattomuus liikenteessä johtuu puhelimen käytöstä ajon aikana. Riski joutua liikenneonnettomuuteen kasvaa moninkertaiseksi, mikäli puhelimella soitetaan tai kirjoitetaan tekstiviestiä ajamisen aikana, toteaa tiedotteessa poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta.

Euroopan komission tekemän arvion mukaan tarkkaamattomuus on riskitekijänä 10–30 prosentissa liikenneonnettomuuksista.

Valvonnassa kiinnitetään myös huomiota turvavöiden käyttöön.

– Liikenneturvan seurantatutkimuksen mukaan henkilöauton etupenkillä turvavyön käyttöaste on varsin hyvällä mallilla. Sen sijaan henkilöautojen takapenkeillä ja pakettiautoissa turvavyö jää liian usein kiinnittämättä. Poliisin tavoitteena onkin saada turvavyön käyttö kattavaksi ja turvavyön käyttöön liittyvä turvallisuuspotentiaali täysimääräisesti hyödynnetyksi, kertoo Ajaste.

Ajaste muistuttaa myös, että lasten turvalliseen kuljettamiseen ajoneuvossa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

– Lapselle turvallisin paikka autossa on takaistuin. Tieliikennelain mukaan alle 135 senttimetriä pitkän lapsen kuljettamiseen henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa on käytettävä lasten turvalaitetta. Lapsen mukana matkustava huoltaja on vastuussa siitä, että lasta kuljetetaan asianmukaista turvalaitetta käyttäen. Ellei huoltaja ole lapsen mukana, vastuu on ajoneuvon kuljettajalla, sanoo Ajaste.