Koronavirustilanne on pahentunut huomattavasti. Myös Euroopassa tilanne on pahenemassa, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd) perjantaina alkuiltapäivällä järjestetyn tiedotustilaisuuden aluksi.

Poikkeusolot ovat voimassa. Lisäksi kiihtymis-ja leviämisalueilla otetaan käyttöön kolme viikkoa kestävä sulkutila kontaktien välttämiseksi ja viruksen leviämisen estämiseksi.

– Tarvitsemme selkeämpää ja yhdenmukaisempaa viestintää, Marin perustelee käyttöönasetuksia.

Olemme taistelussa entistä pahemmin ja nopeammin leviävää virusta vastaan, Marin sanoo ja toivoo kaikkien käyttävän maskia ja noudattavan turvavälejä.

– Valmiuslaki on järein juridinen keino tämän yleisvaarallisen taudin torjunnassa. Pykälät 86 ja 88 lähetetään eduskunnan arvioitavaksi, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Pykälän 88 nojalla käytännössä sairaanhoitopiireissä, joissa hoidon tarve on lisääntymässä, voidaan ottaa käyttöön lisäresursseja hoidon takaamiseksi. Tilanne on nyt sellainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, mutta tilanne muuttuu kuormittavammaksi myös muissa sairaanhoitopiireissä. Viive hoidon tarpeen kasvamisessa sairauden toteamisesta on parisen viikkoa.

– Tämä kaikki tehdään ihmisten suojelemiseksi. Asia ei ole helppo, ja pykälä koskee vain terveydenhuollon toimialaa, Kiuru sanoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo valmiuslain toimeenpanon kynnyksen olevan erittäin korkea, mutta vaikea epidemiatilanne vaatii sitä nyt.

Henriksson sanoo, että pykälän 106 käyttöönotto ei johda Valtion viestintäkeskuksen perustamiseen.

– Tilanteen kiristyessä viestintävalmiutta on nostettava. Poikkeusoloissa on tärkeää pystyä ratkaisemaan nopeasti kenelle viestintävastuu kuuluu tilanteessa, jossa ei ole valmiita käytäntöjä, Henriksson sanoo.

Ministerien puheenvuorojen jälkeen siirryttiin median kysymyksiin.

Liikkumisrajoitukset:

– Meidän on syytä varautua kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ja valmistelutyötä tehdään parasta aikaa. En ennakoi, milloin toimivaltuuksia otettaisiin käyttöön. Asia ei ole niin yksinkertainen, että siitä päätettäisiin ilmaantuvuusluvun perusteella. Kyse on kokonaistilanteen hallinnasta, Marin vastaa kysymyksiin ulkonaliikkumiskiellon käyttöönotosta.

Jos liikkumisrajoituksia otetaan käyttöön, miten huomioidaan vaihtelevat tilanteet maan eri osissa?

– Mikäli otettaisiin käyttöön, niiden pitäisi olla alueellisesti ja ajallisesti tarkasti rajattuja. Todennäköisesti kyse olisi hyvin kohdennetuista rajoitustoimista. Marin sanoo.

Marin tarkentaa, että ajallinen rajaaminen tarkoittaa päivämääriä, ei kellonaikoja.

Miten Suomi suhtautuu Venäjän SputnikV-rokotteeseen?

– Kaikki rokotteet, jotka ovat tehokkaita ja turvallisia, voidaan ottaa käyttöön. Toivon, että mahdollisimman moni rokotevalmistaja tekee hakemuksen EMA:lle (Euroopan lääkevirasto). Olemme globaalissa pandemiassa enkä käsittele kysymystä poliittisena kysymyksenä, Marin vastaa kysymyksiin Venäjän Suomelle tarjoamasta SputnikV-rokoteteknologiasta.

Kysymykseen kuntavaalien toimitsijoiden rokottamisesta pääministeri vastaa:

– Puoluesihteerit käsittelevät tänään vaalien ajankohtaa. Mikäli vaalit ovat huhtikuussa, vaalitoimitsijat voidaan rokottaa, Marin vastaa.